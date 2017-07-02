Жители и гости курорта в ожидании трансляции финальной игры с участием сборных Германии и Чили смогли вспомнить наиболее яркие моменты прошедших на стадионе "Фишт" матчей турнира

Жители и гости курорта в ожидании трансляции финальной игры с участием сборных Германии и Чили смогли вспомнить наиболее яркие моменты прошедших на стадионе "Фишт" матчей и даже научиться виртуозно владеть мячом не хуже заправских игроков.

Мастер-класс футбольного фристайла провела для участников праздника группа "Krasnodar FF". Федор Семенов, Рустам Шаталов, Аким Ковалев в дворовый футбол играют с детства. В дни турнира они болели за сборную России, выразив уверенность, что у национальной команды главные победы еще впереди.

"Научиться виртуозно управляться с мячом может каждый, главное - это упорство и тренировки. Но если бы нам пришлось соревноваться в выполнении эффектных трюков с профессиональными футболистами, то мы выиграли бы. Футбол - это прежде всего командная игра, то, что умеем мы, могут разве что игроки высшего класса", - не без гордости признался ТАСС фристайлист Аким Ковалев.

Каждый желающий также смог попробовать свои силы в одном из новых спортивных направлений - уличном футболе PannaPro (состязание в обводке соперника - прим. ТАСС). Свое мастерство в управлении мотоциклом в Сочи также продемонстрировали участники международных состязаний по мотофристайлу. Спортсмены на мотоциклах прыгали со специального трамплина и выполняли в воздухе около 20 различных элементов. Экстремалы показывали трюковую езду на шоссейных мотоциклах, а также профессиональные заезды на самокатах.

Репетиция фестиваля болельщиков ЧМ-2018

Ровно через год Южный мол порта Сочи, где проходил праздник, станет местом проведения фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу. "Площадка будет значительно увеличена, мероприятия будут идти ровно 30 дней, будем транслировать все матчи чемпионата. Каждый день будут проходить концерты со звездами российской и зарубежной эстрады", - пообещал заместитель главы Сочи Сергей Юрченко.