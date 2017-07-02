Репетиция фестиваля болельщиков ЧМ-2018

о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
2 июля, 21:16
Футбольный и мотофристайл: в Сочи отметили финал Кубка конфедераций
Артур Лебедев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
идет сейчас
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
Жители и гости курорта в ожидании трансляции финальной игры с участием сборных Германии и Чили смогли вспомнить наиболее яркие моменты прошедших на стадионе "Фишт" матчей турнира

СОЧИ, 2 июля. /ТАСС/. Большой футбольный праздник, посвященный завершению Кубка конфедераций, собрал на площади у Южного мола порта Сочи более 10 тысяч любителей футбола.

Жители и гости курорта в ожидании трансляции финальной игры с участием сборных Германии и Чили смогли вспомнить наиболее яркие моменты прошедших на стадионе "Фишт" матчей и даже научиться виртуозно владеть мячом не хуже заправских игроков.

Смотрите также
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам

Мастер-класс футбольного фристайла провела для участников праздника группа "Krasnodar FF". Федор Семенов, Рустам Шаталов, Аким Ковалев в дворовый футбол играют с детства. В дни турнира они болели за сборную России, выразив уверенность, что у национальной команды главные победы еще впереди.

"Научиться виртуозно управляться с мячом может каждый, главное - это упорство и тренировки. Но если бы нам пришлось соревноваться в выполнении эффектных трюков с профессиональными футболистами, то мы выиграли бы. Футбол - это прежде всего командная игра, то, что умеем мы, могут разве что игроки высшего класса", - не без гордости признался ТАСС фристайлист Аким Ковалев.

Каждый желающий также смог попробовать свои силы в одном из новых спортивных направлений - уличном футболе PannaPro (состязание в обводке соперника - прим. ТАСС). Свое мастерство в управлении мотоциклом в Сочи также продемонстрировали участники международных состязаний по мотофристайлу. Спортсмены на мотоциклах прыгали со специального трамплина и выполняли в воздухе около 20 различных элементов. Экстремалы показывали трюковую езду на шоссейных мотоциклах, а также профессиональные заезды на самокатах.

Репетиция фестиваля болельщиков ЧМ-2018

Ровно через год Южный мол порта Сочи, где проходил праздник, станет местом проведения фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу. "Площадка будет значительно увеличена, мероприятия будут идти ровно 30 дней, будем транслировать все матчи чемпионата. Каждый день будут проходить концерты со звездами российской и зарубежной эстрады", - пообещал заместитель главы Сочи Сергей Юрченко.

Смотрите также
Финал для Москвы: португальцы победили мексиканцев в матче за бронзу Кубка конфедераций

Как ожидают власти Сочи, ежедневно фестиваль будет собирать не менее 10 тысяч любителей футбола.

Вместе с сочинцами и гостями курорта за финалом Кубка конфедераций следит комментатор Дмитрий Губерниев.

"Для меня самое главное было узнать, что футболисты всего мира, как и участники Олимпиады-2014, полюбили Сочи. Все эти восторги немецких спортсменов по поводу организации, приема и все того, что мы сейчас сотворили в Сочи, заставляют сердце биться сильнее и сильнее", - признался журналистам Губерниев.

На сочинском стадионе "Фишт", специально реконструированном к Кубку конфедераций и предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу, проходили матчи с участием команд Германии, Австралии, Новой Зеландии, Мексики и Камеруна.

Финал турнира между сборными Чили и Германии стартовал в 21:00 мск в Санкт-Петербурге.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Кубок конфедераций в России стал третьим в истории по посещаемости
2 июля, 22:29
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
2 июля, 20:34
Финал для Москвы: португальцы победили мексиканцев в матче за бронзу Кубка конфедераций
2 июля, 20:23
Браво и Тер Штеген вошли в стартовые составы на финал Кубка конфедераций Чили - Германия
2 июля, 20:10
Андре Силва: португальские футболисты имеют претензии к судье в матче за третье место
2 июля, 19:42
Халк: Санкт-Петербург сможет хорошо принять сборную Бразилии на чемпионате мира
2 июля, 19:37
Патрисиу: сборная Португалии была готова к игре без Роналду
2 июля, 19:30
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)