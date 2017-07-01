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2 июля, 20:34
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Валерий Шарифулин/ТАСС
20 фото
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАС
Петр Ковалев/ТАСС
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В шествии приняли участие почти полторы тысячи человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Церемония закрытия Кубка конфедераций по футболу прошла на стадионе "Санкт- Петербург". В основу шоу был положен принцип карнавального шествия, когда одно действие быстро сменяет другое.

В шествии приняли участие почти полторы тысячи человек - артисты, музыканты, танцоры из разных городов: зрители увидели как классические, так и современные танцы, пантомиму, элементы циркового представления, хип-хоп.

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Центром действия стали часы Петропавловской крепости. Время было запущено вспять, а зрители отправились в Санкт- Петербург конца XIX века, в эпоху расцвета русского балета. Тогда в Мариинском театре Мариус Петипа впервые поставил "Лебединое озеро". В роли педагога юной балерины Анны Павловой выступил Николай Цискаридзе. Там же, в Петербурге, в 1897 году состоялся первый футбольный матч в истории России, что также было отражено в церемонии.

Затем начался парад чемпионов, в котором были представлены все победители в истории Кубка конфедераций. Танго в честь сборной Аргентины, народная датская песня, знаменитое мексиканское сомбреро, бразильский карнавал, песни Эдит Пиаф, все это сопровождалось гигантскими куклами, окрашенными в цвета флагов стран-победителей.

Кульминацией церемонии стал выход на поле легенды мирового футбола Роналдо, выигравшего Кубок конфедераций 1997 года в составе сборной Бразилии. Именно он, пройдя по красной дорожке представил главный трофей турнира. После этого Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash исполнили песню "Команда-2018", посвященную организаторам и волонтерам.

Всего в организации и проведении Кубка Конфедераций приняли участие почти шесть тысяч волонтеров из Москвы, Казани, Сочи и Санкт-Петербурга. Финал Кубка конфедераций Чили - Германия начнется в 21:00 мск.

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