Матч, прошедший на стадионе "Спартак", завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборные Португалии и Мексики по футболу выдали настоящее представление в матче за третье место Кубка конфедераций. В последней встрече, которую приняла на турнире Москва, хватило и голов, и спорных судейских решений, и эмоций игроков обеих команд. Матч, прошедший на стадионе "Спартак", завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. На игре присутствовало 42 659 зрителей.

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В первом тайме португальцы, в составе которых не выступал лидер Криштиану Роналду, владели явным преимуществом и могли выйти вперед после того, как судья Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии назначил 11-метровый в ворота мексиканцев после консультации с видеоассистентом. Однако вратарь мексиканцев Гильермо Очоа, признанный лучшим игроком встречи, отбил удар нападающего Андре Силвы в нижнем левом углу ворот. Во втором тайме прибавили уже мексиканцы и вышли вперед на 54-й минуте - мяч залетел в ворота рикошетом от защитника португальцев Луиша Нету после прострела Хавьера Эрнандеса. Команда Фернанду Сантуша ушла от поражения на последней минуте основного времени, когда прострел Рикарду Куарежмы замкнул акробатическим ударом защитник Пепе. А уже на последней минуте первого дополнительного тайма действующие чемпионы Европы вышли вперед - Адриен Силва реализовал пенальти, который на этот раз был назначен без помощи видеоповтора. В самой концовке дополнительного времени главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио так яростно просил судью пересмотреть один из эпизодов в чужой штрафной, что был удален с поля. Статистика в пользу португальцев После встречи главный тренер португальцев Сантуш и его помощник Умберто Сьерра отметили, что довольны игрой своих игроков, а обе команды сыграли хороший матч. "Мне кажется, был интенсивный и плотный матч, обе команды показали все, на что способны, - поделился впечатлениями Сьерра. - Хотел сказать, что наши игроки выложились по полной, очень сильно сыграли, ведь играли против очень сильного соперника и действующего чемпиона Европы".

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Сантуш отметил, что команда могла не доводить встречу до дополнительного времени. "Очень достойная игра получилась, хоть мы и хотели сыграть в финале турнира. Думаю, победили заслуженно, ведь в течение всего матча мы были лучше, пусть мексиканцы и создали нам много проблем, особенно в конце. Португальцы отреагировали хорошо на пропущенный мяч, но мы должны были выигрывать уже к тому времени, как сравняли счет". Статистика матча показывает, что подопечные Сантуша превосходили соперников по многим показателям. Португальцы больше владели мячом (54% против 46%), а также чаще били по воротам (24 удара против 13) и подавали угловые (12 против 3). Сантуш также не согласился с тем, что команда выглядела ярче без капитана Криштиану Роналду, который отсутствовал на матче из-за рождения близнецов. "Нельзя сказать, что у вас лучший игрок мира в команде, но при этом вы играете без него лучше, чем с ним. Роналду прекрасно проявил себя в предыдущих матчах турнира, но не стал бы рассматривать команду с ним или без него. Главное для нас - иметь боевой дух, с ним или без него". Недовольство судейством После игры за третье место мексиканцы не скрывали своего недовольства работой главного арбитра. "Считаю, что арбитр был не на высоте, не совсем достоин этой игры. На матчах подобного уровня необходимо, чтобы работали арбитры более высокой квалификации", - заявил ветеран команды Рафаэль Маркес.

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"На экране показывали повтор, где было явное нарушение правил, которое совершил Пепе. Нам непонятны критерии, когда будут просматривать эпизод, а когда - нет", - добавил мексиканец. "В футболе так бывает - иногда кажется, что что-то произошло справедливо, иногда - нет. Ситуации были полемичные, но так будет какое-то время, ведь судейство совершенствуется. Надо использовать эту систему более справедливо. Сегодня мы увидели, как система играет против вас, но в целом на турнире были моменты, когда не засчитывали голы", - заявил голкипер Очоа. "В России, как дома" Отдельные слова на пресс-конференции после игры тренеры посвятили впечатлениям от турнира в России. "Организация была исключительной. Хочу поздравить всех, кто организовал этот турнир, а также поблагодарить гостеприимный российский народ. Мы чувствовали себя, как дома, нас везде принимали, как своих, - признался Сьерра. - Надеюсь, мы сможем вернуться в Россию в следующем году на чемпионат мира, мы получили очень хороший опыт на этом турнире".

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"Думаю, что Кубок конфедераций прошел очень хорошо. Организаторы сделали все, чтобы все прошло без сучка и задоринки, - сказал в свою очередь Сантуш. - Поздравляю вашу страну с таким турниром. Конечно, есть кое-какие шероховатости, но над ними поработают и, уверен, поправят к чемпионату мира". Финал Кубка конфедераций, в котором сойдутся сборные Германии и Чили, пройдет позднее в воскресенье в Санкт- Петербурге. Начало игры - 21:00 мск. Москва во время турнира приняла три встречи группового этапа: Камерун - Чили (0:2), Россия - Португалия (0:1) и Чили - Австралия (1:1), а также матч за третье место.