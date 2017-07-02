Матч пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной Чили Клаудио Браво и голкипер команды Германии Марк-Андре Тер Штеген выйдут в стартовых составах на финальный матч Кубка конфедераций. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Матч пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 мск. Полностью состав сборной Германии выглядит следующим образом: Тер Штеген, Шкодран Мустафи, Йонас Хектор, Маттиас Гинтер, Юлиан Дракслер [капитан], Леон Горецка, Тимо Вернер, Ларс Штиндль, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих, Себастьян Руди. У команды Чили с первых минут на поле появятся Браво [капитан], Маурисио Исла, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Пабло Эрнандес, Эдуардо Варгас, Жан Босежур, Гари Медель, Гонсало Хара, Чарлес Арангис, Марсело Диас.