Андре Силва: португальские футболисты имеют претензии к судье в матче за третье место

Матч, прошедший на стадионе "Спартак" в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Португальские футболисты тоже имеют претензии к судье матча за третье место в Кубке Конфедераций. Об этом журналистам заявил игрок португальской команды Андре Силва.

Матч, прошедший на стадионе "Спартак" в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. Ранее о претензиях к арбитру сообщил капитан мексиканской команды Рафаэль Маркес. Сборная Португалии дважды получала право на пенальти в матче, однако реализован был лишь один удар.

"Непосредственно перед [нереализованным] пенальти я решил, куда буду бить, но голкипер справился, - сказал Силва. - Нам удалось победить, и это главное. У нас тоже были претензии к арбитру, в футболе случаются такие вещи. Но главное - результат".

Позднее в воскресенье в финальной игре турнира встретятся сборные Чили и Германии. Матч пройдет в Санкт- Петербурге, начало - 21:00 мск.