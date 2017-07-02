о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
2 июля, 19:42
Андре Силва: португальские футболисты имеют претензии к судье в матче за третье место
Сергей Савостьянов/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
идет сейчас
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
Матч, прошедший на стадионе "Спартак" в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Португальские футболисты тоже имеют претензии к судье матча за третье место в Кубке Конфедераций. Об этом журналистам заявил игрок португальской команды Андре Силва.

Смотрите также
Патрисиу: сборная Португалии была готова к игре без Роналду

Матч, прошедший на стадионе "Спартак" в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. Ранее о претензиях к арбитру сообщил капитан мексиканской команды Рафаэль Маркес. Сборная Португалии дважды получала право на пенальти в матче, однако реализован был лишь один удар.

"Непосредственно перед [нереализованным] пенальти я решил, куда буду бить, но голкипер справился, - сказал Силва. - Нам удалось победить, и это главное. У нас тоже были претензии к арбитру, в футболе случаются такие вещи. Но главное - результат".

Позднее в воскресенье в финальной игре турнира встретятся сборные Чили и Германии. Матч пройдет в Санкт- Петербурге, начало - 21:00 мск.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
2 июля, 20:34
Финал для Москвы: португальцы победили мексиканцев в матче за бронзу Кубка конфедераций
2 июля, 20:23
Браво и Тер Штеген вошли в стартовые составы на финал Кубка конфедераций Чили - Германия
2 июля, 20:10
Халк: Санкт-Петербург сможет хорошо принять сборную Бразилии на чемпионате мира
2 июля, 19:37
Патрисиу: сборная Португалии была готова к игре без Роналду
2 июля, 19:30
Бывший футболист команды Чили Саморано призвал не сравнивать разные поколения сборной
2 июля, 19:13
Чили - Германия. Онлайн-трансляция
2 июля, 19:11
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)