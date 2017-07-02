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2 июля, 19:37
Халк: Санкт-Петербург сможет хорошо принять сборную Бразилии на чемпионате мира
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Бывший форвард "Зенита" надеется попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург в случае, если в качестве тренировочной базы на время чемпионата мира будет выбран сборной Бразилии по футболу, сможет хорошо принять гостей. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Халк.

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Халк играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год, став чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас 30-летний бразилец выступает в чемпионате Китая.

"Еще целый год впереди, так что вполне возможно, что я попаду в сборную и буду играть на чемпионате мира. В команде еще есть места, так что посмотрим. Если сборная выберет тренировочную базу в Санкт-Петербурге, это будет замечательно, здесь есть прекрасный тренировочный центр и все, чтобы хорошо принять бразильскую команду", - сказал Халк.

В воскресенье в финальном матче Кубка конфедераций определится победитель турнира, в решающей игре встретятся сборные Чили и Германии.

Чемпионат мира пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Самаре и Нижнем Новгороде с 14 июня по 15 июля следующего года.

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