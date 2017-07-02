Патрисиу: сборная Португалии была готова к игре без Роналду

Матч за третье место Кубка конфедераций, прошедший на стадионе "Спартак" в Москве, завершился победой португальцев над мексиканцами в дополнительное время со счетом 2:1

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Португальские футболисты были готовы к игре без Криштиану Роналду в матче за третье место на Кубке конфедераций против мексиканцев. Об этом журналистам заявил вратарь португальской команды Руй Патрисиу.

Матч, прошедший на стадионе "Спартак" в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. Роналду был отпущен из сборной Португалии накануне матча с мексиканцами в связи с необходимостью находиться рядом с новорожденными детьми.

"Мы провели матч против сильного соперника, - сказал Патрисиу. - Жаль, что не получилось сыграть в финале, но было важно собраться на матч за третье место. Мы были подготовлены к игре без Роналду благодаря кропотливой работе, это не было большой проблемой для нас. Нам нужно было показать хорошую командную игру".

Позднее в воскресенье в финальной игре турнира встретятся сборные Чили и Германии. Матч пройдет в Санкт- Петербурге, начало - 21:00 мск.