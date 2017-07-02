Бывший футболист команды Чили Саморано призвал не сравнивать разные поколения сборной

В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка конфедераций, в котором чилийцы сыграют со сборной Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Чили по футболу Иван Саморано заявил, что не стоит сравнивать разные поколения, а нужно просто насладиться нынешней национальной командой. Об этом он сказал журналистам.

В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка конфедераций, в котором чилийцы сыграют со сборной Германии.

"Команды разные, я бы не хотел их сравнивать, - сказал 50-летний Саморано. - Нужно наслаждаться тем, что нынешнее поколение успешно выступает на всех турнирах. Мы постоянно стремимся к тому, чтобы добиваться больших результатов".

Саморано в период с 1987 по 2001 год провел 69 матчей за сборную Чили и забил 34 мяча.