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2 июля, 19:13
Бывший футболист команды Чили Саморано призвал не сравнивать разные поколения сборной
Владимир Гердо/ТАСС
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В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка конфедераций, в котором чилийцы сыграют со сборной Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Чили по футболу Иван Саморано заявил, что не стоит сравнивать разные поколения, а нужно просто насладиться нынешней национальной командой. Об этом он сказал журналистам.

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В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка конфедераций, в котором чилийцы сыграют со сборной Германии.

"Команды разные, я бы не хотел их сравнивать, - сказал 50-летний Саморано. - Нужно наслаждаться тем, что нынешнее поколение успешно выступает на всех турнирах. Мы постоянно стремимся к тому, чтобы добиваться больших результатов".

Саморано в период с 1987 по 2001 год провел 69 матчей за сборную Чили и забил 34 мяча.

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