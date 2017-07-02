Морено: мексиканские футболисты хорошо выступили на Кубке Конфедераций

В матче за третье место мексиканская команда проиграла португальцам в дополнительное время со счетом 1:2

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мексиканские футболисты хорошо выступили на Кубке Конфедераций, несмотря на поражение в матче за третье место против сборной Португалии. Об этом журналистам заявил полузащитник мексиканской команды Эктор Морено.

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Матч, прошедший на стадионе "Спартак" в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1.

"Несмотря на то, что мы проиграли, все было хорошо, - сказал Морено. - Рады, что удалось поучаствовать в этом турнире, для нас это огромный опыт. Я благодарю своих партнеров за выступление на этом турнире".

Позднее в воскресенье в финальной игре турнира встретятся сборные Чили и Германии. Матч пройдет в Санкт- Петербурге, начало - 21:00 мск.