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2 июля, 19:06
Халк уверен, что российские болельщики с теплотой примут гостей чемпионата мира по футболу
Руслан Шамуков/ТАСС
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Бывший форвард "Зенита" заявил, что когда он играл в России, то не встречал проявления расизма вообще

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Российские фанаты с теплотой примут гостей мирового первенства 2018 года. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист санкт- петербургского "Зенита" Халк.

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Нападающий играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год, став чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас 30-летний бразилец выступает в чемпионате Китая.

"В последний год, когда я здесь играл, я не встречал проявлений расизма вообще. Ситуация и отношение очень сильно изменились. На этом турнире ничего такого не было, я абсолютно уверен, что на чемпионате мира в следующем году российские болельщики с теплотой примут всех, кто приедет в гости", - уверен Халк.

Также он отметил, что всегда рад приезжать в Санкт-Петербург. "Всегда, когда я приезжаю в города, в которых провел какое-то время, испытываю большие эмоции. Я скучаю по городу, здесь мне было хорошо, я был счастлив", - добавил бразилец.

В воскресенье в финальном матче Кубка конфедераций определится победитель турнира, в решающей игре встретятся сборные Чили и Германии.

Чемпионат мира пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Самаре и Нижнем Новгороде с 14 июня по 15 июля следующего года.

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