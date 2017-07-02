Халк уверен, что российские болельщики с теплотой примут гостей чемпионата мира по футболу

Бывший форвард "Зенита" заявил, что когда он играл в России, то не встречал проявления расизма вообще

Халк прилетел в Петербург на финал Кубка конфедераций и будет болеть за чилийцев

Нападающий играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год, став чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас 30-летний бразилец выступает в чемпионате Китая.

"В последний год, когда я здесь играл, я не встречал проявлений расизма вообще. Ситуация и отношение очень сильно изменились. На этом турнире ничего такого не было, я абсолютно уверен, что на чемпионате мира в следующем году российские болельщики с теплотой примут всех, кто приедет в гости", - уверен Халк.

Также он отметил, что всегда рад приезжать в Санкт-Петербург. "Всегда, когда я приезжаю в города, в которых провел какое-то время, испытываю большие эмоции. Я скучаю по городу, здесь мне было хорошо, я был счастлив", - добавил бразилец.

В воскресенье в финальном матче Кубка конфедераций определится победитель турнира, в решающей игре встретятся сборные Чили и Германии.

Чемпионат мира пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Самаре и Нижнем Новгороде с 14 июня по 15 июля следующего года.