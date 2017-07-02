Исинбаева: в РФ прозрачная антидопинговая система, опасений по поводу проведения ЧМ нет

Ранее британское издание The Mail on Sunday сообщило, что все футболисты сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. В России прозрачная антидопинговая система, поэтому нет никаких опасений по поводу проведения в стране чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказала в разговоре с журналистами член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева. "Не думаю, что может что-то угрожать проведению чемпионата мира по футболу в России. Вы знаете, что несколько дней назад начался процесс восстановления РУСАДА, мы долгое время над этим работали. Сегодня в России прозрачная антидопинговая система, поэтому нет никаких опасений", - заявила двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева.

Во вторник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в своем официальном релизе распространило информацию, что РУСАДА может проводить тестирование и планирование под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства. Ранее британское издание The Mail on Sunday сообщило, что все футболисты сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга. По данным издания, Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении всех 23 игроков, попавших в заявку на турнир, а также еще 11 футболистов, не входивших в состав сборной. Глава ФИФА Джанни Инфантино в субботу сообщил, что все допинг-пробы российских футболистов с ЧМ-2014 дали отрицательный результат. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.