Умберто Сьерра надеется, что команда вернется в Россию в следующем году на чемпионат мира

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборную Мексики по футболу на протяжении всего Кубка конфедераций в России встречали, как дома. Об этом сказал на пресс-конференции тренер мексиканцев Умберто Сьерра после матча за третье место с командой Португалии.

Матч, прошедший на стадионе "Спартак" в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. На гол в свои ворота Луиша Нету (55-я минута) португальцы ответили точными ударами Пепе (90) и Адриена Силвы (105, с пенальти). Команды завершали встречу вдесятером - за вторые желтые карточки с поля были удалены португалец Нелсон Семену (106) и Рауль Хименес (112).

"Организация была исключительной; хочу поздравить всех, кто организовал этот турнир, и поблагодарить гостеприимный российский народ - мы чувствовали себя, как дома, нас везде принимали, как своих. Надеюсь, мы сможем вернуться в Россию в следующем году на чемпионат мира. Мы получили очень хороший опыт на этом турнире", - поделился Сьерра, который заменил на пресс-конференции удаленного по ходу игры главного тренера команды Хуана Карлоса Осорио.

"Сборная Мексики провела Кубок конфедераций очень достойно"

Тренер считает, что сборная Мексики очень достойно сыграла на Кубке конфедераций, несмотря на поражение в матче за третье место.

"Во-первых, хотел сказать, что наши игроки выложились по полной, очень сильно сыграли. Все-таки играли против очень сильного соперника, действующего чемпиона Европы, - поделился впечатлениями Сьерра, который заменил удаленного по ходу игры главного тренера команды Хуана Карлоса Осорио. - После первого гола, было еще очень много моментов, мы могли забить два-три мяча очень легко. На самом деле, мы очень рады как сыграла команда, игроки сохраняли концентрацию на протяжении всего времени встречи".

"Мне кажется, был интенсивный, плотный матч, обе команды показали все, на что способны, - также отметил специалист. - Конечно, мы разочарованы, потому что ставили перед собой задачу - стать третьими, игроки расстроены. Но в целом, наши игроки провели весь турнир очень хорошо".

Тренер прокомментировал эпизод во втором дополнительном тайме, когда скамейка мексиканцев требовала от судьи пересмотреть эпизод с падением игрока в чужой штрафной. "Мы просили рефери, чтобы он еще раз посмотрел момент, может, там должен был быть пенальти. Но в целом, не хотел бы говорить о судействе", - сказал он.

Мексиканцы во время турнира провели матчи в Казани, Сочи и Москве.