Тренер сборной Португалии: Кубок конфедераций в России прошел очень хорошо

По словам Фернанду Сантуша, организаторы сделали все, чтобы все прошло без сучка и задоринки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия сделала все, чтобы Кубок конфедераций по футболу прошел без сучка и задоринки. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча за третье место с командой Мексики.

Матч, прошедший на стадионе "Спартак" в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. На гол в свои ворота Луиша Нету (55-я минута) португальцы ответили точными ударами Пепе (90) и Адриена Силвы (105, с пенальти). Команды завершали встречу вдесятером - за вторые желтые карточки с поля были удалены португалец Нелсон Семену (106) и Рауль Хименес (112).

"Думаю, что турнир прошел очень хорошо. Организаторы сделали все, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Поздравляю вашу страну с таким турниром. Конечно, есть кое- какие шероховатости, но над ними поработают и, уверен, поправят к чемпионату мира", - поделился впечатлениями Сантуш.

Финал турнира, в котором встретятся сборные Германии и Чили, пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге, начало - в 21:00 мск.