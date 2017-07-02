Сантуш: сборная Португалии должна была побеждать мексиканцев в основное время матча

Португальцы победили в матче за третье место Кубка конфедераций в дополнительное время со счетом 2:1

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу должна была обыгрывать команду Мексики в матче за третье место Кубка конфедераций в основное время. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

"Очень достойная игра получилась, хоть мы и хотели сыграть в финале турнира. Думаю, победили заслуженно, ведь в течение всего матча мы были лучше, пусть мексиканцы и создали нам много проблем, особенно в конце, - считает Сантуш. - Португальцы отреагировали хорошо на пропущенный мяч, но мы должны были выигрывать уже к тому времени, как сравняли счет. Мы не давали им пространства, чтобы они передвигали мяч, у нас было несколько возможностей, но мы не забили пенальти и не реализовали несколько моментов".

"Хочу поблагодарить и поздравить игроков с тем, что они правильно настроились и сыграли, как надо, слава богу, что у меня такие достойные подопечные", - отметил специалист.

На вопрос, не кажется ли ему, что команда сыграла активней без лидера Криштиану Роналду, Сантуш ответил: "Нельзя сказать, что у вас лучший игрок мира в команде, и при этом вы играете без него лучше, чем с ним. Роналду прекрасно проявил себя в предыдущих матчах турнира. Не стал бы рассматривать команду с ним или без него. Главное для нас - иметь боевой дух, с ним или без него".

Позднее в воскресенье в финальной игре турнира встретятся сборные Чили и Германии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало - 21:00 мск.