С самого утра в город прибывают бесплатные поезда с болельщиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии состоится в воскресенье в Санкт- Петербурге. Город за несколько часов до игры наполнен болельщиками обеих команд и находится в предвкушении решающей встречи.

Еще с самого утра в Санкт-Петербург стали прибывать бесплатные поезда с болельщиками. В основном они были наполнены россиянами, но там хватало и граждан других стран, не только Чили и Германии. За несколько часов до финала в центре некуда деваться от гостей города. При этом улицы Петербурга в основном наводнены чилийскими болельщиками.

Большинство фанатов "оккупировало" Невский проспект и набережную Невы. На глаза попадаются только сине-бело- красные цвета, которые присутствуют на флаге Чили. Немецкие болельщики ходят либо по одному, либо без фанатской атрибутики.

Кроме того, в городе осталось много болельщиков сборной Мексики, не поехавших в Москву на матч за третье место. В основном мексиканцы скапливались в фан-зоне турнира на Конюшенной площади, чтобы посмотреть игру за бронзовые медали на большом экране.

Мнения болельщиков

Чилийский болельщик Филипе Лабро, приехавший в Санкт- Петербург в воскресенье утром на бесплатном поезде, подчеркнул, что ждет от финалистов хорошей игры. "Я просто уверен, что матч должен получиться интересным. Конечно, буду надеяться на победу, но выход в финал для нас уже большой праздник", - сказал он.