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Праздник футбола: Санкт-Петербург ждет финала Кубка конфедераций
Петр Ковалев/ТАСС
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С самого утра в город прибывают бесплатные поезда с болельщиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии состоится в воскресенье в Санкт- Петербурге. Город за несколько часов до игры наполнен болельщиками обеих команд и находится в предвкушении решающей встречи.

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Еще с самого утра в Санкт-Петербург стали прибывать бесплатные поезда с болельщиками. В основном они были наполнены россиянами, но там хватало и граждан других стран, не только Чили и Германии. За несколько часов до финала в центре некуда деваться от гостей города. При этом улицы Петербурга в основном наводнены чилийскими болельщиками.

Большинство фанатов "оккупировало" Невский проспект и набережную Невы. На глаза попадаются только сине-бело- красные цвета, которые присутствуют на флаге Чили. Немецкие болельщики ходят либо по одному, либо без фанатской атрибутики.

Кроме того, в городе осталось много болельщиков сборной Мексики, не поехавших в Москву на матч за третье место. В основном мексиканцы скапливались в фан-зоне турнира на Конюшенной площади, чтобы посмотреть игру за бронзовые медали на большом экране.

Мнения болельщиков

Чилийский болельщик Филипе Лабро, приехавший в Санкт- Петербург в воскресенье утром на бесплатном поезде, подчеркнул, что ждет от финалистов хорошей игры. "Я просто уверен, что матч должен получиться интересным. Конечно, буду надеяться на победу, но выход в финал для нас уже большой праздник", - сказал он.

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Лабро приехал в Россию вместе с сыном Андресом, который отметил, что в России очень приятно находиться. "Мне понравилось в Казани, когда мы играли против сборной России. Нас очень приятно встречали российские болельщики", - рассказал Андрес.

Немцы настроены на финал более серьезно. По мнению жителя Гамбурга Клауса Шмидта, пришедшего в фан-зону посмотреть матч за третье место, немецкая сборная должна выигрывать в финале Кубка конфедераций. "Я уже больше 20 лет болею за команду Германии. Сейчас мы очень сильны даже молодым составом, поэтому должны побеждать чилийцев", - отметил немец.

Город встречает солнцем

Еще неделю назад синоптики сообщили, что на финале Кубка конфедераций ожидается дождливая погода. Однако в Санкт-Петербурге за несколько часов до начала матча переменная облачность. Немецкий болельщик Шмидт отметил, что солнце вышло в Санкт-Петербурге "благодаря большому футбольному празднику". "Я уже три дня нахожусь в Петербурге, только сегодня повезло с погодой, это говорит о том, что сегодня большой футбольный день", - заявил он.

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Помимо футбола, в Санкт-Петербурге есть и хоккейный клуб, за который болеют многие жители города. Команда Континентальной хоккейной лиги СКА в прошлом сезоне завоевала Кубок Гагарина, в финале обыграв магнитогорский "Металлург". В воскресенье клуб выставил трофей в фан-зоне Кубка конфедераций, чтобы все желающие смогли с ним сфотографироваться.

Официально праздник в городе стартует в 19:15 мск, когда на стадионе "Санкт-Петербург" начнется церемония закрытия турнира. В 21:00 на поле арены выйдут финалисты, чтобы определить обладателя трофея.

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