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2 июля, 18:05
Очоа: мексиканцы заслужили победу в матче с португальцами
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Вратарь мексиканцев рад, что стал лучшим игроком матча за третье место Кубка конфедераций

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу заслужила большего в проигранном матче за третье место Кубка конфедераций с командой Португалии. Об этом на пресс- конференции заявил вратарь мексиканцев Гильермо Очоа, который был признан лучшим игроком встречи.

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Матч, прошедший на стадионе "Спартак" в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1.

"Я рад, что стал лучшим игроком, но это награда не мне, вся команда этого заслуживает, - сказал Очоа. - Мы заслужили большего сегодня, но получилось как получилось. Мы выложились полностью, многим жертвовали и заслужили третье место. Мне кажется, наша команда показала силу характера, достоинство, в целом отличный футбол".

Позднее в воскресенье в финальной игре турнира встретятся сборные Чили и Германии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало - 21:00 мск.

"Португальцы - очень сильная команда. Пусть не было их главной звезды (Криштиану Роналду - прим. ТАСС), но их игроки очень талантливые, - отметил голкипер. - Мы часто создавали голевые ситуации, думаю, болельщикам должна была понравиться игра".

Очоа отметил гол Пепе на последней минуте основного времени матча. "Пепе - великий игрок, он всегда опасен. У него за плечами много крупных турниров", - сказал он.

"Видеоассистенты сыграли против нас"

По словам Очоа, он гордится своими партнерами. "Мы много хорошего показали на этом турнире, получили богатый опыт. Я испытываю гордость за свою команду - мы боролись до конца. Вы сами видели, что болельщики поддерживали нас на протяжении всего турнира", - сказал он.

Голкипер также отметил действия судьи, который, по его мнению, принял несправедливые решения после просмотра видеоповторов: "В футболе так бывает - иногда кажется, что что-то произошло справедливо, иногда - нет. Ситуации были полемичные, но так будет на протяжении какого-то времени, ведь судейство совершенствуется. Надо использовать эту систему более справедливо. Сегодня мы увидели, как система играет против вас; в целом на протяжении турнира были моменты, когда не засчитывали голы".

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