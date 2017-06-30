Оперативный штаб Кубка конфедераций почтил память погибших в Татарстане

По последним данным, число погибших в ДТП в Заинском районе Татарстана достигло 14 человек

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участники ежедневного оперативного штаба по проведению Кубка конфедераций по футболу почтили память погибших в автокатастрофе в Татарстане. Об этом ТАСС сообщил председатель оргкомитета турнира, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

"Заседание ежедневного оперативного штаба по проведению Кубка конфедераций началось с минуты молчания в память о тех, чьи жизни унесла страшная автокатастрофа в Татарстане, - сообщил Мутко. - Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате трагедии, унесшей жизни стольких людей".

По последним данным, число погибших в ДТП в Заинском районе Татарстана достигло 14 человек. Автокатастрофа произошла в воскресенье, 2 июля, примерно в 00:40 мск. Автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом, который после этого опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал. В автобусе находились 29 человек.

По одной из версий, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при обгоне. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что, по одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.

В Татарстане 2 июля объявлен Днем траура по погибшим. Соответствующий указ был подписан президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым.