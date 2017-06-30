о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
2 июля, 15:07
Оперативный штаб Кубка конфедераций почтил память погибших в Татарстане
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
идет сейчас
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
По последним данным, число погибших в ДТП в Заинском районе Татарстана достигло 14 человек

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участники ежедневного оперативного штаба по проведению Кубка конфедераций по футболу почтили память погибших в автокатастрофе в Татарстане. Об этом ТАСС сообщил председатель оргкомитета турнира, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

"Заседание ежедневного оперативного штаба по проведению Кубка конфедераций началось с минуты молчания в память о тех, чьи жизни унесла страшная автокатастрофа в Татарстане, - сообщил Мутко. - Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате трагедии, унесшей жизни стольких людей".

По последним данным, число погибших в ДТП в Заинском районе Татарстана достигло 14 человек. Автокатастрофа произошла в воскресенье, 2 июля, примерно в 00:40 мск. Автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом, который после этого опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал. В автобусе находились 29 человек.

По одной из версий, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при обгоне. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что, по одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.

В Татарстане 2 июля объявлен Днем траура по погибшим. Соответствующий указ был подписан президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
ХК СКА выставил Кубок Гагарина в фан-зоне Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге
2 июля, 14:47
Нету вошел в состав сборной Португалии на матч за третье место на Кубке конфедераций
2 июля, 14:10
Португалия - Мексика. Онлайн-трансляция
2 июля, 14:00
Марадона и Это'О посетят финал Кубка конфедераций
2 июля, 13:46
Халк прилетел в Петербург на финал Кубка конфедераций и будет болеть за чилийцев
2 июля, 11:44
Кот-оракул Кубка конфедераций предсказал победу сборной Германии в финале турнира
2 июля, 11:00
Неудержимые бразильцы и золотой гол Тьерри Анри: история финалов Кубка конфедераций
2 июля, 10:00
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)