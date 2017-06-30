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2 июля, 14:47
ХК СКА выставил Кубок Гагарина в фан-зоне Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге
Дильшад Ломовских
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В воскресенье в финале Кубка конфедераций сыграют сборные Чили и Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА выставил Кубок Гагарина в фан-зоне Кубка конфедераций перед финальным матчем турнира.

В воскресенье в финале Кубка конфедераций сыграют сборные Чили и Германии. Встреча пройдет на стадионе "Санкт- Петербург" и начнется в 21:00 мск.

Кубок Гагарина, вручаемый победителю серии плей-офф КХЛ, выставлен в павильоне Санкт-Петербурга в фан-зоне города. Любой желающий может прийти и сфотографироваться с хоккейным трофеем.

В минувшем сезоне СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале магнитогорский "Металлург". Ранее СКА выиграл трофей в 2015 году.

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