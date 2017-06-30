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2 июля, 14:10
Нету вошел в состав сборной Португалии на матч за третье место на Кубке конфедераций
ТАСС/EPA/Robin van Lonkhuijsen
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Встреча Португалия - Мексика состоится в Москве и начнется в 15:00

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Защитник петербургского "Зенита" Луиш Нету вошел в стартовый состав сборной Португалии на матч Кубка конфедераций за третье место с командой Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч между сборными Португалии и Мексики пройдет в воскресенье в Москве, начало 15:00.

Помимо Нету, в состав вошли Руй Патрисиу, Пепе, Жоау Моутиньо, Андре Силва, Нелсон Семеду, Данилу, Пицци, Нани, Желсон Мартинш, Элизеу.

В составе сборной Мексики на поле выйдут Гильермо Очоа, Нестор Араухо, Рафаэль Маркес, Мигель Лайюн, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Эктор Морено, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Орибе Перальта, Луис Рейес.

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