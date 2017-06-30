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2 июля, 13:46
Марадона и Это'О посетят финал Кубка конфедераций
EPA/Ahmed AlFardan
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В рамках программы "Легенды ФИФА" матч посетят также бразильские футболисты Роналдо, Халк и Жулио Баптиста, француз Марсель Десайи, чилиец Иван Саморано и россиянин Александр Кержаков

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона и лучший бомбардир в истории сборной Камеруна Самюэль Это'О посетят финальный матч Кубка конфедераций - 2017 между командами Чили и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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В рамках программы "Легенды ФИФА" матч посетят также бразильские футболисты Роналдо, Халк и Жулио Баптиста, француз Марсель Десайи, чилиец Иван Саморано и россиянин Александр Кержаков.

"Уверен, что ФИФА обязана создать все условия для того, чтобы бывшие футболисты продолжали играть ключевую роль в деле, которому они посвятили свою жизнь, - отметил заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан. - Это не значит, что они приглашаются просто смотреть матчи с трибун: мы хотим вовлечь их в деятельность ФИФА в самых различных направлениях: развитие, общественная деятельность, популяризация футбола".

"Идея в том, чтобы наладить более тесное взаимодействие не только с болельщиками, но и с теми, кто занимается футболом за пределами поля. Именно в этом и заключается суть программы "Легенды ФИФА", - добавил он.

Финал Кубка конфедераций пройдет в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург", начало в 21:00 мск.

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