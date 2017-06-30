О проекте "Жить"

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2 июля, 12:57
Проект #ЖИТЬ выпустил клип на песню, посвященную ЧМ-2018
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Композиция называется "Команда 2018", в ее записи приняли участие Smash, Полина Гагарина и Егор Крид

Проект #ЖИТЬ вместе с Smash, Полиной Гагариной и Егором Кридом записали песню "Команда 2018", посвященную ЧМ-2018 и сняли музыкальный клип, режиссером стал Алексей Голубев. Презентация клипа в интернете прошла в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники на страницах проекта #ЖИТЬ, а живое выступление артистов состоится на стадионе во время закрытия Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге.

Артисты признались, что слова песни не столько о футболе, сколько о команде - важнейшей составляющей успеха в любой сфере.

“Я чувствовал, что песней мы не только поддерживаем тех людей, которые любят, беспокоятся и переживают за судьбу нашего футбола, но и в принципе всех, кто работает в команде и добивается успеха путем совместного командного труда”, – поясняет Smash.

“Песня вдохновляет, сплачивает, объединяет, она проходит под девизом – только вперед!”, – считает Полина Гагарина.

“Тема спорта и командной игры мне особенно близка потому, что в моем детстве папа всегда брал меня с собой на матчи и учил тому, что успех – это всегда результат командной работы!”, -- вспоминает Егор Крид.

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