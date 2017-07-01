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1 июля, 21:25
Мутко: Кубок конфедераций задал высокую планку, ЧМ-2018 будет проведен на том же уровне
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Кубок конфедераций завершится в воскресенье, в финале сыграют сборные Германии и Чили

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Кубок конфедераций по футболу установил новый стандарт проведения турнира, по которому будет проведен и чемпионат мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Этот турнир уже задал высокую планку и новый стандарт организации. Это тот уровень, на котором мы проведем чемпионат мира", - отметил он.

Кубок конфедераций завершится в воскресенье, в финале сыграют сборные Германии и Чили. Матч начнется на стадионе "Санкт-Петербург" в 21:00 мск.

"Фаворита в финале выделять не нужно, встречаются равные по классу, но разные по стилю и организации игры команды. Это две великолепные сборные, думаю, что будет большая игра. В каждой команде есть яркие игроки: у немцев фантастическая молодежь, которая уже играет за клубы мировой величины, а у Чили есть такие игроки, как Артуро Видаль, Алексис Санчес, высококлассные мастера. Будет интересный футбол, всех призываю его посмотреть", - сказал Мутко.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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