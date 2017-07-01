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1 июля, 18:55
Тренер сборной Мексики по футболу считает, что ЧМ-2018 в России пройдет отлично
Артем Коротаев/ТАСС
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Хуан Карлос Осорио назвал потрясающей организацию Кубка конфедераций

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России пройдет на самом высоком уровне. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

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"Мы уже были в Москве, просто прекрасный город. В России потрясающая организация, очень хорошие стадионы. Мне нравится, что здесь очень эмоциональные болельщики, ведь нас поддерживали не только фанаты из Мексики, но и местные любители футбола. Хочу поблагодарить их за это", - сказал Осорио.

"Чемпионат мира в России пройдет отлично, как и все здесь", - добавил специалист.

Матч за третье место Кубка конфедераций между сборными Мексики и Португалии пройдет в воскресенье на московском стадионе "Спартак" (начало - 15:00 мск).

Игры чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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