Тренер сборной Мексики назвал жизненно важным матч за третье место Кубка конфедераций

В матче за бронзу турнира сыграют команды Португалии и Мексики

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Матч за третье место Кубка конфедераций против команды Португалии станет жизненно важным для футболистов сборной Мексики. Такое мнение журналистам высказал главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.

Встреча пройдет в воскресенье на московском стадионе "Спартак" (начало - 15:00 мск).

"Это жизненно важный матч, особенно если вспоминать про процессы, которые происходят в нашей команде. Это возможность расти для нас и большая возможность для всего мексиканского футбола", - сказал специалист.

"Мы должны привыкать к турнирам подобного уровня, чтобы игроки привыкали к интенсивности, мы все только от этого выиграем. Это хорошая возможность сыграть с чемпионами Европы, у нас есть потребность встречаться с такими сильными командами. Это может дать пользу команде в долгосрочной перспективе", - добавил Осорио.

Кубок конфедераций завершится 2 июля. В финале турнира, который состоится в воскресенье на стадионе "Санкт- Петербург" (начало - 21:00 мск), встретятся команды Германии и Чили.