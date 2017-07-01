Лев: сборная Германии должна показать сверхчеловеческий футбол на ЧМ-2018

В воскресенье сборная Германии в финале Кубка конфедераций сыграет с командой Чили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Германии для защиты титула чемпионов мира на мировом первенстве 2018 года в России должна показать сверхчеловеческий футбол. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.

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В воскресенье сборная Германии в финале Кубка конфедераций сыграет с командой Чили. Сборная Германии приняла участие в турнире как чемпион мира 2014 года.

"Для нас главным турниром был и остается чемпионат мира. Мы должны продемонстрировать сверхчеловеческие показатели в течение пяти недель, включая неделю подготовки до турнира. Чемпионат мира - это турнир, на котором нельзя допускать ошибок на протяжении семи матчей. Шесть-семь стран могут показать великолепный уровень и претендовать на этот титул", - сказал Лев.

Финал Кубка конфедераций пройдет в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург", начало в 21:00 мск.