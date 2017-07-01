Мутко: Россия проводит последовательную политику нетерпимости к допингу

Вице-премьер РФ напомнил, что за склонение к употреблению допинга в России введена уголовная ответственность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Россия перестроила свою антидопинговую систему и продолжает проводить последовательную политику нетерпимости к допинговым нарушениям. Об этом на пресс-конференции в преддверии финала Кубка конфедераций по футболу заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы согласились, что наша антидопинговая система требует изменений, - сказал Мутко. - Все доклады мы приняли, изменили руководство в академической гребле, легкой атлетике, тяжелой атлетике. Ввели уголовную ответственность [за склонение к употреблению допинга]. На прошлой неделе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило частичное восстановление".

"Два года с нами работают инспекторы - из Литвы и Австралии. У нас договор с UKAD (Британское антидопинговое агентство). Вывели антидопинговую лабораторию из-под Минспорта, передали МГУ. Мы сотрудничаем с Международным олимпийским комитетом (МОК), нетерпимы к допингу, не было и не будет государственных программ", - отметил Мутко.