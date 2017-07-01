Мутко: Россия проводит последовательную политику нетерпимости к допингу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Россия перестроила свою антидопинговую систему и продолжает проводить последовательную политику нетерпимости к допинговым нарушениям. Об этом на пресс-конференции в преддверии финала Кубка конфедераций по футболу заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Мы согласились, что наша антидопинговая система требует изменений, - сказал Мутко. - Все доклады мы приняли, изменили руководство в академической гребле, легкой атлетике, тяжелой атлетике. Ввели уголовную ответственность [за склонение к употреблению допинга]. На прошлой неделе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило частичное восстановление".
"Два года с нами работают инспекторы - из Литвы и Австралии. У нас договор с UKAD (Британское антидопинговое агентство). Вывели антидопинговую лабораторию из-под Минспорта, передали МГУ. Мы сотрудничаем с Международным олимпийским комитетом (МОК), нетерпимы к допингу, не было и не будет государственных программ", - отметил Мутко.
Допинговый скандал в российском спорте разгорелся в 2015 году после того, как немецкий телеканал ARD снял несколько фильмов о якобы систематическом употреблении допинга в легкой атлетике. После проведения расследования специально созданной независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) Всероссийская федерация легкой атлетики, а также РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу из-за несоответствия кодексу WADA.
Позднее Россия провела полную реформу антидопинговой системы, была введена уголовная ответственность за склонение к применению допинга, а также проведена реформа РУСАДА и лаборатории, которая будет действовать на базе МГУ. По распоряжению президента РФ Владимира Путина была создана Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова, которая создала национальный план по борьбе с допингом. Меры по его реализации будут введены правительством РФ в ближайшее время.