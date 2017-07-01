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1 июля, 12:25
Инфантино: положительные допинг-тесты в футболе скрыть невозможно
AP Photo/Felipe Dana, File
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Глава ФИФА заявил, что допинг-тесты не обрабатываются ФИФА или УЕФА - их проверяет лаборатория в Лозанне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Положительные результаты допинг-проб в футболе скрыть невозможно, при этом Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не занимаются их обработкой. Об этом на пресс-конференции в преддверии финала Кубка конфедераций заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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В среду немецкий телеканал ARD показал сюжет, в котором глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен утверждает, что в российском футболе могла существовать система сокрытия допинг-проб. По словам Макларена, под подозрением находятся 155 допинг-проб, которые не были проанализированы. В этот же день президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель сказал, что ФИФА не должна иметь отношения к допинг-контролю на крупных турнирах.

"У Гринделя каждый день новые идеи, но он должен знать, что допинг-тесты не обрабатываются ФИФА или УЕФА - их проверяет лаборатория в Лозанне, - сказал Инфантино. - А что делать с результатами допинг-тестов - решают уже футбольные организации, если же результаты отрицательные - то и делать с ними нечего. Что касается расследования, то если окажется, что образцы подвергались манипуляциям, то будут санкции. Но если результат допинг-теста положительный, то скрыть это невозможно".

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