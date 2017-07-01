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1 июля, 12:17
Мутко: нет никаких фактов о допинге в российском футболе
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Глава РФС заявил, что России не нужны победы жульническим путем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Фактов относительно случаев употребления допинга в российском футболе нет. Об этом на пресс-конференции в преддверии финала Кубка конфедераций заявил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Ранее британское издание The Mail on Sunday сообщило, что все футболисты сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга. По данным издания, Международня федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении всех 23 игроков, попавших в заявку на турнир, а также еще 11 футболистов, не входивших в состав сборной. Глава ФИФА Джанни Инфантино в субботу сообщил, что все допинг-пробы российских футболистов с ЧМ-2014 дали отрицательный результат.

"Что касается футбола, то допинг в нем не актуален, это разговор для обывателя, - сказал Мутко. - Скоро мы начинаем чемпионат России, приезжайте и смотрите, как все проходит, российский спорт входит в элиту, и ему нужно доверять. Нет никаких фактов [допинга] по российскому футболу. Нам не нужны победы жульническим путем, чтобы какую-то там медалюшку завоевать, мы хотим привлечь людей в спорт, допинг - это выбор каждого отдельного спортсмена, и мы этот выбор не поощряем и не одобряем".

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