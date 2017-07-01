Мутко: нет никаких фактов о допинге в российском футболе

Глава РФС заявил, что России не нужны победы жульническим путем

Ранее британское издание The Mail on Sunday сообщило, что все футболисты сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга. По данным издания, Международня федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении всех 23 игроков, попавших в заявку на турнир, а также еще 11 футболистов, не входивших в состав сборной. Глава ФИФА Джанни Инфантино в субботу сообщил, что все допинг-пробы российских футболистов с ЧМ-2014 дали отрицательный результат.

"Что касается футбола, то допинг в нем не актуален, это разговор для обывателя, - сказал Мутко. - Скоро мы начинаем чемпионат России, приезжайте и смотрите, как все проходит, российский спорт входит в элиту, и ему нужно доверять. Нет никаких фактов [допинга] по российскому футболу. Нам не нужны победы жульническим путем, чтобы какую-то там медалюшку завоевать, мы хотим привлечь людей в спорт, допинг - это выбор каждого отдельного спортсмена, и мы этот выбор не поощряем и не одобряем".