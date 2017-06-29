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1 июля, 12:03
Инфантино: информация о допинге в российском футболе является спекуляцией
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Ранее британское издание The Mail on Sunday сообщило, что все футболисты сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Информация о том, что в российском футболе существуют проблемы с допингом, является спекуляцией СМИ. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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Ранее британское издание The Mail on Sunday сообщило, что все футболисты сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга. По данным издания, ФИФА проводит расследование в отношении всех 23 игроков, попавших в заявку на турнир, а также еще 11 футболистов, не входивших в состав сборной.

"Мы говорили, что какие-то расследования уже ведутся, я не знаю, сколько времени они займут. Но есть факты, а есть спекуляция, и здесь мы говорим о спекуляциях. В факты они не превратятся, поскольку так спекуляциями и останутся", - сказал Инфантино.

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"А факты в том, что допинг-пробы всех российских игроков, которые были в составе сборной на чемпионате мира 2014 года, изучались в лабораториях с аккредитациями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Через два года, на чемпионате Европы, вновь были проверены все игроки российской сборной. Помимо этого, допинг-тесты брались у российских футболистов после матчей еврокубков. Все они проверялись не в России, и все они дали отрицательный результат", - отметил глава ФИФА.

"Допинга найдено не было. Если нет допинга, то нет и санкций. Мы читаем разные доклады, собираем информацию. Если будут факты, то мы примем меры - мы так делаем всегда. У нас нулевая терпимость к допингу", - добавил Инфантино.

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