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1 июля, 12:00
Инфантино: ФИФА проанализирует систему проведения Кубка конфедераций
Егор Алеев/ТАСС
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Глава ФИФА уже провел масштабные реформы, в частности, по его предложению с 2026 года в финальной части чемпионата мира будет участвовать 48 команд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) проанализирует Кубок конфедераций с точки зрения формата его проведения в будущем. Об этом сказал президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о будущем Кубка конфедераций и станет ли турнир в России последним, Инфантино ответил: "Во- первых, будущее Кубка конфедераций - это финал, который будет сыгран завтра. А что будет после, мы будем анализировать, как это делаем всегда. Например, мы проанализировали формат чемпионатов мира и решили увеличить число участников до 48".

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"Мы также анализируем молодежные и юношеские турниры, клубный чемпионат мира - число команд, формат и так далее. Главное - развитие футбола на всех уровня. По Кубку конфедераций примем решение, мы сообщим об этом", - добавил президент ФИФА.

Инфантино, возглавивший ФИФА в феврале 2016 года, уже провел масштабные реформы, в частности, по его предложению с 2026 года в финальной части чемпионата мира будет участвовать 48 команд.

Кубок конфедераций - турнир, который проходит при участии восьми сборных за год до проведения чемпионата мира. В нем участвуют сборная страны-хозяйки чемпионата мира, действующий чемпион мира, а также шесть сборных- победителей турниров конфедераций.

Кубок конфедераций в России завершится 2 июля.

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