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1 июля, 11:55
Инфантино: сборная Чили и ее болельщики заслужили выход в финал Кубка конфедераций
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В финале чилийцы сыграют с командой Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Чили заслуженно стала финалистом Кубка конфедераций 2017 года в России. Такое мнение на пресс-конференции выразил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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В финале Кубка конфедераций сыграют сборные Германии и Чили. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

"Благодарю чилийских болельщиков, это потрясающие - 8-10 тысяч прибыло, - сказал Инфантино. - Представляете, сколько они летели? Надо поблагодарить их за энтузиазм, это просто поражает, так стучит сердце футбола. Это то, чего мы ищем, чилийская команда очень сильная - они выиграли два Кубка Америки, мы знаем игроков, тренера. Это одна из лучших команд в мире, они заслужили этот финал".

Матч за третье место Португалия - Мексика пройдет в Москве 2 июля. Также игры турнира принимали Сочи и Казань.

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