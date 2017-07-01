Инфантино: сборная Чили и ее болельщики заслужили выход в финал Кубка конфедераций

В финале чилийцы сыграют с командой Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Чили заслуженно стала финалистом Кубка конфедераций 2017 года в России. Такое мнение на пресс-конференции выразил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В финале Кубка конфедераций сыграют сборные Германии и Чили. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

"Благодарю чилийских болельщиков, это потрясающие - 8-10 тысяч прибыло, - сказал Инфантино. - Представляете, сколько они летели? Надо поблагодарить их за энтузиазм, это просто поражает, так стучит сердце футбола. Это то, чего мы ищем, чилийская команда очень сильная - они выиграли два Кубка Америки, мы знаем игроков, тренера. Это одна из лучших команд в мире, они заслужили этот финал".

Матч за третье место Португалия - Мексика пройдет в Москве 2 июля. Также игры турнира принимали Сочи и Казань.