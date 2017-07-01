Глава судейского комитета ФИФА: арбитры контролировали ход всех матчей Кубка конфедераций

Также Коллина отметил, что арбитры довольны тестированием системы видеоповторов, которая была применена на матчах турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Арбитры, работавшие на Кубке конфедераций в России, контролировали ход всех матчей, в среднем за 14 матчей было зафиксировано по 25 нарушений. Об этом на пресс-конференции рассказал глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина.

"За 14 матчей в среднем 25 нарушений, не могу оценить, много ли это, - сказал Коллина. - Но арбитры точно контролировали ход матчей. Когда была необходимость успокоить игроков - судьи это делали, это радует. Всего зафиксировано 47 предупреждений и два удаления, отмечу при этом, что всего лишь два раза предупреждение давали за несогласие с решением арбитров".

Также Коллина отметил, что арбитры довольны тестированием системы видеоповторов, которая была применена на матчах Кубка. "Я получил СМС от одного из арбитров: "Я получаю огромное удовольствие, потому что давления на меня меньше". Вот что говорят и чувствуют арбитры. Система видеоповторов - это очень ценное средство, я полностью согласен с президентом [ФИФА, Джанни Инфантино], результат тестирования отличный".

"Конечно, нам есть, что улучшать. Было бы странно, если бы сразу все прошло гладко. Для арбитров есть только одна реальная возможность совершенствоваться при работе с системой - работать на матчах. Нужно время, чтобы приобрести опыт", - добавил он.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится в воскресенье. Финал и матч за третье место пройдут в Санкт- Петербурге и Москве соответственно. Также матчи турнира принимали Сочи и Казань.