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1 июля, 11:43
Сорокин: Кубок конфедераций развеял опасения насчет проведения крупных турниров в РФ
Петр Ковалев/ТАСС
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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" заявил, что этот турнир стал беспрецедентным для российского футбола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Кубок конфедераций доказал, что Россия может прекрасно справиться с проведением крупного международного футбольного турнира. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится в воскресенье. Финал и матч за третье место пройдут в Санкт- Петербурге и Москве соответственно. Также матчи турнира принимали Сочи и Казань.

"Это беспрецедентный турнир для российского футбола. Он развеял опасения по поводу проведения крупных турниров в России и задал новые стандарты организации не только на стадионах, но и за их пределами", - сказал Сорокин.

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