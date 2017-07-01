Сорокин: Кубок конфедераций развеял опасения насчет проведения крупных турниров в РФ

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" заявил, что этот турнир стал беспрецедентным для российского футбола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Кубок конфедераций доказал, что Россия может прекрасно справиться с проведением крупного международного футбольного турнира. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится в воскресенье. Финал и матч за третье место пройдут в Санкт- Петербурге и Москве соответственно. Также матчи турнира принимали Сочи и Казань.

"Это беспрецедентный турнир для российского футбола. Он развеял опасения по поводу проведения крупных турниров в России и задал новые стандарты организации не только на стадионах, но и за их пределами", - сказал Сорокин.