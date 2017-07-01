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1 июля, 11:39
Инфантино: система видеоповторов сделала Кубок конфедераций - 2017 более справедливым
Сергей Фадеичев/ТАСС
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Глава ФИФА отметил, что система пока еще нуждается в доработке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Система видеассистента рефери (VAR) сделала Кубок конфедераций 2017 года в России более справедливым. Такое мнение на пресс-конференции выразил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и используется на Кубке конфедераций.

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"Это [использование VAR] был большой успех также, - сказал Инфантино. - Много раз помощники арбитра имели возможность вмешаться, было принято шесть решений, повлиявших на ход игры, они исправляли ошибки главного арбитра, без этого турнир бы прошел по другому, он был бы менее справедлив. И можем ли мы серьезно обсуждать "честность игры" без VAR? Не можем, крупные ошибки исправляются благодаря этой системе, конечно, это тест, когда вы что-то тестируете, нужно иметь мужество".

Также глава ФИФА отметил, что система пока еще нуждается в доработке. "Нам нужно поработать над деталями - связью, временем принятия решения, а полемика всегда будет - когда есть контакт в штрафной, пенальти ли это. Но большие ошибки будут исправляться, и только сегодня в 2017 году эту систему внедрили. Мы очень рады этому, турнир прошел с большим успехом, все было организовано идеально", - сказал Инфантино.

В финале Кубка конфедераций сыграют сборные Германии и Чили. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Матч за третье место Португалия - Мексика пройдет в Москве в этот же день. Также игры турнира принимали Сочи и Казань.

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КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
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