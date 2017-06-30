Инфантино поблагодарил Россию за проведение Кубка конфедераций

Глава ФИФА выразил отдельную благодарность волонтерам турнира

"Этот турнир в России был большим успехом со многих точек зрения, - сказал Инфантино. - Первое - хочу поблагодарить Россию, оргкомитет турнира, Российский футбольный союз (РФС) и весь народ. Отдельная благодарность волонтерам - они всегда помогали, всегда встречали с улыбкой. Со спортивной точки зрения это тоже был успех, были сыграны прекрасные матчи, в среднем команды забивали по три мяча за игру, в среднем 38 тысяч зрителей [присутствовали] на каждой игре. Футбол был прекрасен - великолепные игроки и команды, в финале сыграют две очень сильные сборные, также можно поздравить и другие команды - сборную Португалии с Криштиану Роналду, Мексики и все остальные команды".

В финале Кубка конфедераций сыграют сборные Германии и Чили. Встреча состоится 2 июля, начало в 21:00 мск. Стадион "Санкт-Петербург", на котором пройдет игра, вмещает 68 тысяч зрителей. Матч за третье место Португалия - Мексика пройдет в Москве в этот же день. Встреча начнется в 15:00 мск. Также игры турнира принимали Сочи и Казань.