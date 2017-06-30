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1 июля, 11:19
Мутко: все билеты на финальный матч Кубка конфедераций проданы
Александр Демьянчук/ТАСС
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Финал, в котором сыграют сборные Чили и Германии, пройдет в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Все билеты на финал и матч за третье место Кубка конфедераций реализованы. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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"Атмосфера на стадионах стала украшением турнира. Все билеты на финал и матч за третье место проданы. Победители турнира уже есть - это болельщики, которые стали свидетелями великолепной игры команд", - сказал Мутко.

Финал, в котором сыграют сборные Чили и Германии, пройдет в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург" (начало игры - 21:00 мск). Матч за третье место состоится в этот же день на московском стадионе "Спартак" (начало - 15:00), в нем встретятся сборные Португалии и Мексики.

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