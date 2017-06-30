Серб Милорад Мажич обслужит финальный матч Кубка конфедераций по футболу

На матч за третье место назначение получил арбитр из Саудовской Аравии Фахад аль Мирдаси

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с сербом Милорадом Мажичем обслужит финальный матч Кубка конфедераций по футболу между сборными Германии и Чили. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Матч пройдет 2 июля на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 21:00 мск.

Линейными арбитрами назначены сербы Милован Ристич и Далибор Джурджевич, четвертым судьей - словенец Дамир Скомина, видеоассистентами - Клеман Тюрпен (Франция) и Юре Папротник (Словения), помощником видеоассистента - Артур Диаш (Португалия).

На матч за третье место, в котором сыграют команды Португалии и Мексики, назначена бригада арбитров во главе с Фахадом аль Мирдаси из Саудовской Аравии. Встреча за бронзу пройдет в воскресенье на стадионе "Спартак" в Москве, начало - 15:00 мск.