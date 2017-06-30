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Сборная РФ сыграет с командами Италии, Кипра и Латинской Америки на турнире болельщиков
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В рамках соревнования, которое состоится 1 июля в Санкт-Петербурге, пройдет акция Gentlefan, продвигающая идею гостеприимства для иностранных болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России встретится с командами Италии, Кипра и Латинской Америки на турнире болельщиков "Футбол объединяет", который пройдет в субботу в Санкт-Петербурге. Жеребьевка турнира состоялась в фан-зоне Кубка конфедераций.

Сборная России выступит в группе B. В группу А попали чилийцы, камерунцы, сборные Африки и остального мира. Турнир пройдет на стадионе "Динамо", начало матчей в 11:00 мск. На 14:00 запланирована церемония награждения.

В рамках турнира пройдет акция Gentlefan, продвигающая идею гостеприимства для иностранных болельщиков. Одной из основных идей турнира является продвижение чемпионата мира 2018 года в России и за рубежом.

В качестве почетных гостей приглашены министр спорта РФ Павел Колобков, генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, посол чемпионата мира по футболу Алексей Смертин, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак, а также председатель rомитета по физической культуре и спорту Санкт- Петербурга Павел Белов.

 

Предыдущие акции Gentlefan

 

Первая акция под лозунгом Gentlefan прошла в Ростове-на- Дону в марте 2017 года. Местные болельщики перед матчем Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" подарили гостям из Англии теплые пледы. Затем акцию поддержали и на матче в Краснодаре, где болельщиков сборной Кот-д'Ивуара на матче с национальной командой России угощали горячим чаем. На следующем матче сборной России в Сочи девушки из волонтерского центра встречали бельгийских болельщиков, "красно-черных дьяволов", в костюмах ангелов и вручали им подушки в виде облака.

9 июня 2017 акция была продолжена учениками футбольной школы "Мегасфера", которые встретили чилийских болельщиков памятными майками и кепками.

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