Футболисты сборной Чили утеплились перед первой тренировкой в Петербурге

В пятницу днем в Санкт-Петербурге было до +18 градусов, однако к вечеру температура опустилась до +13 градусов, и поднялся сильный ветер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили утеплились перед первой тренировкой в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к финальному матчу Кубка конфедераций против команды Германии. Занятие чилийцев прошло на стадионе "Турбостроитель".

Чилийцы провели тренировку в полном составе - в занятии приняли участие все 23 игрока, находящиеся в заявке на турнир.

В пятницу днем в Санкт-Петербурге было до +18 градусов, однако к вечеру температура опустилась до +13 градусов, и поднялся сильный ветер. Игроки сборной Чили прибыли на стадион в шортах и в отличие от команд, ранее тренировавшихся на "Турбостроителе", проследовали в раздевалку, а не сразу на поле. Оттуда чилийцы вышли заметно утепленными - все в штанах и кофтах, а кто-то даже в шапках и шарфах. Последним вышел один из лидеров команды Артуро Видаль, пребывавший в хорошем настроении и подмигнувший журналистам.

Предматчевую тренировку в субботу чилийцы также проведут на "Турбостроителе". Как и перед предыдущими матчами в Санкт-Петербурге, команды не тренируются на главной арене турнира, чтобы поберечь газон.

Финал Кубка конфедераций Чили - Германия состоится в воскресенье, начало в 21:00.