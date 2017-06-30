о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
30 июня, 18:54
Футболисты сборной Чили утеплились перед первой тренировкой в Петербурге
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
В пятницу днем в Санкт-Петербурге было до +18 градусов, однако к вечеру температура опустилась до +13 градусов, и поднялся сильный ветер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили утеплились перед первой тренировкой в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к финальному матчу Кубка конфедераций против команды Германии. Занятие чилийцев прошло на стадионе "Турбостроитель".

Смотрите также
Путешествие во времени: режиссер Феликс Михайлов - о церемонии закрытия Кубка конфедераций

Чилийцы провели тренировку в полном составе - в занятии приняли участие все 23 игрока, находящиеся в заявке на турнир.

В пятницу днем в Санкт-Петербурге было до +18 градусов, однако к вечеру температура опустилась до +13 градусов, и поднялся сильный ветер. Игроки сборной Чили прибыли на стадион в шортах и в отличие от команд, ранее тренировавшихся на "Турбостроителе", проследовали в раздевалку, а не сразу на поле. Оттуда чилийцы вышли заметно утепленными - все в штанах и кофтах, а кто-то даже в шапках и шарфах. Последним вышел один из лидеров команды Артуро Видаль, пребывавший в хорошем настроении и подмигнувший журналистам.

Предматчевую тренировку в субботу чилийцы также проведут на "Турбостроителе". Как и перед предыдущими матчами в Санкт-Петербурге, команды не тренируются на главной арене турнира, чтобы поберечь газон.

Финал Кубка конфедераций Чили - Германия состоится в воскресенье, начало в 21:00.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Дегтярев: Россия задает мировые стандарты в проведении соревнований
30 июня, 18:25
Путешествие во времени: режиссер Феликс Михайлов - о церемонии закрытия Кубка конфедераций
30 июня, 18:02
Финал Кубка конфедераций по футболу будет показан на Первом канале
30 июня, 17:39
Мутко: сборная Германии на Кубке конфедераций может на поле все
30 июня, 17:37
Мутко: поле арены "Спартак" будет готово к матчу Португалия - Мексика, несмотря на шторм
30 июня, 16:43
Футболист Дракслер поблагодарил организаторов Кубка конфедераций в открытом письме
30 июня, 16:04
На финал Кубка конфедераций продано 53 тысячи билетов
30 июня, 14:50
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)