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30 июня, 16:48
Мутко: комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о Жиркове
Станислав Красильников/ТАСС
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Мутко считает тему с высказываниями депутата Госдумы в адрес Жиркова закрытой

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не будет разбирать высказывания вице-спикера Госдумы РФ, члена исполкома РФС Игоря Лебедева в адрес защитника "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова, депутат сам должен пояснить свои слова. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

На прошлой неделе Лебедев в интервью Championat.com сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) "нужно дать в морду". В пятницу Лебедев сообщил газете "Спорт-Экспресс", что в четверг у него состоялась встреча с Мутко, на которой они обсудили ситуацию. Депутат отметил, что беседа получилась конструктивной, и ему хотелось бы "поставить точку в этой истории".

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"Я удовлетворен беседой, думаю, что на этом нужно закрыть инцидент, - сказал Мутко. - Игорь Владимирович [Лебедев] найдет возможность пояснить свои слова. Есть эмоции спортсменов, болельщиков, но надо держаться в рамках - например, знаете, сколько у меня эмоций порой бывает, многое хочется сказать, но, повторюсь, нужно держаться в рамках. Надеюсь, так и будет".

На вопрос, будут ли слова Лебедева рассматриваться комитетом по этике РФС, Мутко ответил: "Никто никого и ничего не будет разбирать. Он (Лебедев) сам пояснит свои слова. Тема закрыта".

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ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

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