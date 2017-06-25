Мутко: комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о Жиркове

Мутко считает тему с высказываниями депутата Госдумы в адрес Жиркова закрытой

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не будет разбирать высказывания вице-спикера Госдумы РФ, члена исполкома РФС Игоря Лебедева в адрес защитника "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова, депутат сам должен пояснить свои слова. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

На прошлой неделе Лебедев в интервью Championat.com сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) "нужно дать в морду". В пятницу Лебедев сообщил газете "Спорт-Экспресс", что в четверг у него состоялась встреча с Мутко, на которой они обсудили ситуацию. Депутат отметил, что беседа получилась конструктивной, и ему хотелось бы "поставить точку в этой истории".