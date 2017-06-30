Фан-зону Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге посетили 140 тысяч человек

Никаких вопросов, связанных с беспорядками и хулиганскими действиями, не возникло

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Фан-зона Кубка конфедераций на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге за время турнира приняла 140 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Санкт-Петербург стал единственным из городов - организаторов Кубка конфедераций, где была организована фан-зона.

"Порядка 140 тысяч зрителей посетили фан-зону. Никаких вопросов, связанных с беспорядками и хулиганскими действиями, не возникло. Это большое подспорье, не все могут приобрести билеты", - сказал Кириллов.

Фан-зона на Конюшенной площади работала для всех посетителей бесплатно. На площади уже организовывали фан-зону на период чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Власти города рассчитывают, что на этой же территории будет организована фан-зона на время чемпионата мира по футболу в 2018 году.