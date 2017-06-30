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30 июня, 13:30
Организация полуфинального матча Кубка конфедераций в Сочи не вызвала нареканий
Артем Коротаев/ТАСС
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Полуфинальный матч между сборными Германии и Мексики (4:1) прошел на стадионе "Фишт" в четверг

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Организация последнего матча в рамках Кубка конфедераций на стадионе "Фишт" в Сочи не вызвала нареканий у властей и оргкомитета по поведению турнира. Об этом сообщил в пятницу в городском пресс-центре заместитель главы Сочи Сергей Юрченко.

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Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики (4:1) прошел на стадионе "Фишт" в четверг. На встрече присутствовало 37 923 зрителя.

"Закончилось заседание операционного штаба под председательством [вице-премьера РФ Виталия] Мутко. Отмечена очень хорошая слаженная работа федерального и регионального центра, администрации города Сочи и оргкомитета. Все задачи, которые стояли перед нами, выполнены, все остались довольны проведенной игрой и организацией матча, как и в целом по четырем матчам [прошедшим на стадионе "Фишт"], - сказал Юрченко.

Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

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