Накануне решающего матча турнира, в котором сыграют сборные Чили и Германии, ТАСС рассказывает о том, чем запомнились предыдущие финалы Кубка конфедераций

21 декабря 1997 года, Эр-Рияд, 65 000 зрителей Бразилия - Австралия - 6:0 (Роналдо, 15, 28, 59, Ромарио, 38, 53, 75-пен)

Финал первого в истории Кубка конфедераций стал бенефисом двух бразильских нападающих - Роналдо и Ромарио. Каждый из них оформил хет-трик, что позволило разгромить сборную Австралии. Всего в ходе турнира Ромарио забил семь мячей, Роналдо - четыре. Однако лучшим игроком Кубка конфедераций признали отнюдь не кого-то из звездных форвардов, а 20-летнего бразильского полузащитника Денилсона. Именно на том турнире он сделал себе имя и вскоре стал самым дорогим футболистом мира - за рекордные на тот момент £23 млн фунтов его приобрел испанский "Бетис". За весь турнир Денилсон забил всего лишь один мяч, однако регулярно снабжал передачами Роналдо и Ромарио. 4 августа 1999 года, Мехико, 110 000 зрителей Мексика - Бразилия - 4:3 (Сепеда, 13, 51, Абундис, 28, Бланко, 61 - Сержиньо, 43-пен, Рони, 47, Зе Роберто, 63)

Самый результативный финал в истории Кубка конфедераций. Бразильцы выиграли все четыре встречи на пути к финалу с общим счетом 15:2, но в решающем матче на легендарной "Ацтеке" не справились с хозяевами турнира. Мексиканцы вели в два мяча, позволили сопернику сравнять счет, затем снова вернули себе преимущество. И даже удивительно, что в таком богатом на голы матче последние полчаса прошли без забитых мячей. Символично, что автором победного гола стал Куаутемок Бланко, лучший бомбардир в истории Кубка конфедераций. Вместе с бразильцем Роналдиньо они забили по шесть мячей. 10 июня 2001 года, Иокогама, 65 533 зрителя Япония - Франция - 0:1 (Виейра, 30)

Непобедимая сборная Франции приехала в Японию и Южную Корею в качестве действующего чемпиона мира и Европы. И даже в ослабленном отсутствием Фабьена Бартеза и Зинедина Зидана составе французы выиграли очередной турнир. В качестве лидера "трехцветных" выступил полузащитник Робер Пирес, которому ранее не удавалось выходить на ведущие роли в сборной. Он получил звание лучшего игрока турнира. В финале французы обыграли хозяев японцев благодаря голу Патрика Виейра, который головой перекинул нерасчетливо вышедшего из ворот голкипера. 29 июня 2003 года, Сен-Дени, 51 985 зрителей Камерун - Франция - 0:1 (Анри, 98 - золотой гол)

Финал был посвящен камерунскому полузащитнику Марку-Вивьену Фоэ, который из-за наследственного заболевания сердца умер прямо на поле во время полуфинала. На предматчевую разминку матча, главным арбитром которого был россиянин Валентин Иванов, камерунцы вышли в футболках с 17-м номером Фоэ, а саму игру команды провели в траурных черных повязках. Французы выиграли благодаря золотому голу Тьерри Анри в дополнительное время. Церемония награждения выглядела необычно. Трофей был вручен сразу двум капитанам - французу Марселю Десайи и камерунцу Ригоберу Сонгу. 29 июня 2005 года, Франкфурт-на-Майне, 45 591 зритель Бразилия - Аргентина - 4:1 (Адриано, 11, 63, Кака, 16, Роналдиньо, 47 - Аймар, 65)

Именно в 2005 году Кубок конфедераций "вошел в график" и стал проводиться строго за год до чемпионата мира в той же стране. Молодой немецкой команде дойти до финала не удалось, зато болельщики получили возможность посмотреть классическое южноамериканское противостояние бразильцев и аргентинцев. Эта победа заняла особое место в истории бразильского футбола - побед над самым принципиальным соперником не было аж с 1968 года. Во Франкфурте атака сборной Бразилии даже без своей главной звезды Роналдо показала великолепный спектакль. Кака и Роналдиньо забили по голу, а Адриано сделал дубль, став лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира. 28 июня 2009 года, Йоханнесбург, 52 291 зритель США - Бразилия - 2:3 (Демпси, 10, Донован, 27 - Луис Фабиано, 46, 74, Лусио, 84)

Героем одного из самых драматичных финалов в истории Кубка конфедераций стал опытный защитник Лусио, чей эффектный удар головой принес бразильцам победу и второй подряд титул. Американцы провели великолепный турнир, выбив в полуфинале Испанию, и сделали серьезную заявку на трофей, забив дважды в первые полчаса. Но бразильцы встряхнулись после перерыва. Ударный форвард той сборной Луис Фабиано сделал дубль, а затем и победный мяч забил Лусио, оформивший один из самых запоминающихся камбэков в истории Кубка конфедераций. 30 июня 2013 года, Рио-де-Жанейро, 73 531 зрителей Бразилия - Испания - 3:0 (Фред, 2, 47, Неймар, 44)

Третья подряд победа бразильцев получилась особенной - чемпионы мира и Европы испанцы были обыграны на "Маракане", главной арене страны. Хозяева турнира забили уже на второй минуте, Фред стал автором самого быстрого гола в истории финалов. Он стал автором дубля в этой встрече и сравнялся с лучшем бомбардиром турнира испанцем Фернандо Торресом - по пять мячей. Лучшим игроком турнира стал Неймар, который должен был через год повести сборную Бразилии к шестому золоту чемпионата мира. Молодой форвард при посильной помощи партнеров дотащил команду до полуфинала, получил травму и не принял участие в одной из главных катастроф в истории бразильского футбола - 1:7 от сборной Германии.​ Олег Кошелев