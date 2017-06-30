о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
2 июля, 10:00
Неудержимые бразильцы и золотой гол Тьерри Анри: история финалов Кубка конфедераций
Петр Ковалев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
Накануне решающего матча турнира, в котором сыграют сборные Чили и Германии, ТАСС рассказывает о том, чем запомнились предыдущие финалы Кубка конфедераций

21 декабря 1997 года, Эр-Рияд, 65 000 зрителей

Бразилия - Австралия - 6:0 (Роналдо, 15, 28, 59, Ромарио, 38, 53, 75-пен)

Финал первого в истории Кубка конфедераций стал бенефисом двух бразильских нападающих - Роналдо и Ромарио. Каждый из них оформил хет-трик, что позволило разгромить сборную Австралии. Всего в ходе турнира Ромарио забил семь мячей, Роналдо - четыре.

Однако лучшим игроком Кубка конфедераций признали отнюдь не кого-то из звездных форвардов, а 20-летнего бразильского полузащитника Денилсона. Именно на том турнире он сделал себе имя и вскоре стал самым дорогим футболистом мира - за рекордные на тот момент £23 млн фунтов его приобрел испанский "Бетис".

За весь турнир Денилсон забил всего лишь один мяч, однако регулярно снабжал передачами Роналдо и Ромарио. 

4 августа 1999 года, Мехико, 110 000 зрителей

Мексика - Бразилия - 4:3 (Сепеда, 13, 51, Абундис, 28, Бланко, 61 - Сержиньо, 43-пен, Рони, 47, Зе Роберто, 63)

Самый результативный финал в истории Кубка конфедераций. Бразильцы выиграли все четыре встречи на пути к финалу с общим счетом 15:2, но в решающем матче на легендарной "Ацтеке" не справились с хозяевами турнира. Мексиканцы вели в два мяча, позволили сопернику сравнять счет, затем снова вернули себе преимущество. И даже удивительно, что в таком богатом на голы матче последние полчаса прошли без забитых мячей.

Символично, что автором победного гола стал Куаутемок Бланко, лучший бомбардир в истории Кубка конфедераций. Вместе с бразильцем Роналдиньо они забили по шесть мячей.

10 июня 2001 года, Иокогама, 65 533 зрителя

Япония - Франция - 0:1 (Виейра, 30)

Непобедимая сборная Франции приехала в Японию и Южную Корею в качестве действующего чемпиона мира и Европы. И даже в ослабленном отсутствием Фабьена Бартеза и Зинедина Зидана составе французы выиграли очередной турнир.

В качестве лидера "трехцветных" выступил полузащитник Робер Пирес, которому ранее не удавалось выходить на ведущие роли в сборной. Он получил звание лучшего игрока турнира. В финале французы обыграли хозяев японцев благодаря голу Патрика Виейра, который головой перекинул нерасчетливо вышедшего из ворот голкипера.

29 июня 2003 года, Сен-Дени, 51 985 зрителей

Камерун - Франция - 0:1 (Анри, 98 - золотой гол)

Финал был посвящен камерунскому полузащитнику Марку-Вивьену Фоэ, который из-за наследственного заболевания сердца умер прямо на поле во время полуфинала. На предматчевую разминку матча, главным арбитром которого был россиянин Валентин Иванов, камерунцы вышли в футболках с 17-м номером  Фоэ, а саму игру команды провели в траурных черных повязках.

Французы выиграли благодаря золотому голу Тьерри Анри в дополнительное время. Церемония награждения выглядела необычно. Трофей был вручен сразу двум капитанам - французу Марселю Десайи и камерунцу Ригоберу Сонгу.

29 июня 2005 года, Франкфурт-на-Майне, 45 591 зритель

Бразилия - Аргентина - 4:1 (Адриано, 11, 63, Кака, 16, Роналдиньо, 47 - Аймар, 65)

Именно в 2005 году Кубок конфедераций "вошел в график" и стал проводиться строго за год до чемпионата мира в той же стране. Молодой немецкой команде дойти до финала не удалось, зато болельщики получили возможность посмотреть классическое южноамериканское противостояние бразильцев и аргентинцев.

Эта победа заняла особое место в истории бразильского футбола - побед над самым принципиальным соперником не было аж с 1968 года. Во Франкфурте атака сборной Бразилии даже без своей главной звезды Роналдо показала великолепный спектакль. Кака и Роналдиньо забили по голу, а Адриано сделал дубль, став лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира.

28 июня 2009 года, Йоханнесбург, 52 291 зритель

США - Бразилия - 2:3 (Демпси, 10, Донован, 27 - Луис Фабиано, 46, 74, Лусио, 84)

Героем одного из самых драматичных финалов в истории Кубка конфедераций стал опытный защитник Лусио, чей эффектный удар головой принес бразильцам победу и второй подряд титул.

Американцы провели великолепный турнир, выбив в полуфинале Испанию, и сделали серьезную заявку на трофей, забив дважды в первые полчаса. Но бразильцы встряхнулись после перерыва. Ударный форвард той сборной Луис Фабиано сделал дубль, а затем и победный мяч забил Лусио, оформивший один из самых запоминающихся камбэков в истории Кубка конфедераций.

30 июня 2013 года, Рио-де-Жанейро, 73 531 зрителей

Бразилия - Испания - 3:0 (Фред, 2, 47, Неймар, 44)

Третья подряд победа бразильцев получилась особенной - чемпионы мира и Европы испанцы были обыграны на "Маракане", главной арене страны. Хозяева турнира забили уже на второй минуте, Фред стал автором самого быстрого гола в истории финалов. Он стал автором дубля в этой встрече и сравнялся с лучшем бомбардиром турнира испанцем Фернандо Торресом - по пять мячей.

Лучшим игроком турнира стал Неймар, который должен был через год повести сборную Бразилии к шестому золоту чемпионата мира. Молодой форвард при посильной помощи партнеров дотащил команду до полуфинала, получил травму и не принял участие в одной из главных катастроф в истории бразильского футбола - 1:7 от сборной Германии.​

Олег Кошелев

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Ищенко: наследие ЧМ-2018 коснется как футбола, так и других видов спорта в Калининграде
2 июля, 09:37
Финишная прямая: последние поезда для болельщиков отправились на финал Кубка конфедераций
2 июля, 08:35
Португальцы и мексиканцы разыграют третье место на Кубке конфедераций по футболу
2 июля, 00:15
Сборные Чили и Германии разыграют Кубок конфедераций по футболу
2 июля, 00:09
Мутко: Кубок конфедераций задал высокую планку, ЧМ-2018 будет проведен на том же уровне
1 июля, 21:25
Тренер: футболист сборной Мексики Фабиан травмировал глаз
1 июля, 19:00
Тренер сборной Мексики по футболу считает, что ЧМ-2018 в России пройдет отлично
1 июля, 18:55
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)