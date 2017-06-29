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30 июня, 12:21
Каждый пятый россиянин пророчит победу в Кубке конфедераций сборной Германии
Артем Коротаев/ТАСС
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Саму финальную игру планирует смотреть каждый третий

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин (19% опрошенных) считает, что сборная Германии по футболу станет победителем Кубка конфедераций, а саму финальную игру планирует смотреть каждый третий (35%). Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

Так, 35% россиян планируют следить за финальной игрой Кубка конфедераций, среди них преобладающее количество мужчин (41%). Почти все опрошенные, являющиеся постоянными футбольными болельщиками (91%), сообщили, что будут следить за финальной игрой.

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Каждый четвертый опрошенный (24%) полагал, что командой-победителем Кубка конфедераций станет сборная Португалии, которая в среду проиграла сборной Чили в серии пенальти в полуфинальном матче и, таким образом, сможет побороться лишь за третье место. При этом каждый пятый россиянин (19%) предположил, что победителем Кубка конфедераций станет сборная Германии, которая встретится в финале со сборной Чили в воскресенье. В свою очередь в победу чилийцев на Кубке конфедераций верят 4% россиян.

Что же касается игры сборной России на Кубке конфедераций, каждый десятый (12%) назвал голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком команды. Всего за сборную России на соревнованиях болели 69% россиян, а в ее победу верили 6%.

Большинство опрошенных (42%) считают важным, чтобы Россия принимала большие спортивные мероприятия, поскольку это повышает ее статус на мировой арене. Еще 39% считают, что подобные Кубку конфедераций спортивные мероприятия являются поводом для строительства новых стадионов и улучшения инфраструктуры городов, а каждый десятый россиянин (12%) видит в этом возможность для российских болельщиков посещать крупные соревнования. При этом каждый пятый опрошенный (22%) убежден, что в стране много других проблем, на которые необходимо тратить деньги.

Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. За третье место поборются сборные Мексики и Португалии, а завершится турнир финалом Германия - Чили.

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