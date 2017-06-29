В полуфинале чемпионы мира на сочинском стадионе "Фишт" обыграли мексиканцев

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Германии со счетом 4:1 обыграла команду Мексики в полуфинале Кубка конфедераций по футболу. Матч состоялся в Сочи на стадионе "Фишт", на трибунах присутствовало более 37 тысяч зрителей. Судьба матча де-факто была решена уже на 8-й минуте, когда 22-летний полузащитник немецкой сборной Леон Горецка оформил самый быстрый в истории Кубка конфедераций дубль. Первый мяч он забил двумя минутами ранее. На 59-й минуте нападающий команды Германии Тимо Вернер довел дело до разгрома. На 89-й минуте мексиканцы усилиями полузащитника Марко Фабиана отыграли один гол, но в добавленное ко второму тайму время вновь пропустили - отличился Амин Юнес. Сборная Германии впервые сыграет в финале Кубка конфедераций, ранее на этом турнире ее наивысшим достижением был полуфинал в 2005 году. За победу в турнире немцы поборются с чилийцами, матч состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье. Встреча за третье место пройдет в этот же день в Москве, мексиканцы сыграют с португальцами. Лидер португальской сборной Криштиану Роналду, четырежды признававшийся лучшим игроком мира, на поле не выйдет - ему разрешили покинуть расположение команды, чтобы увидеться с новорожденными близнецами.

Смотрите также Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций

"Могли забить на два гола больше, но немцы победили справедливо" Сборная Германии привезла на Кубок конфедераций экспериментальный состав, укомплектованный в основном молодыми футболистами (средний возраст команды - 24,8 года). Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв назвал выход в финал турнира "грандиозным результатом". "Нужно сделать комплимент нашим молодым игрокам. Мы хотели выйти в финал, но до турнира было непросто это предсказать", - сказал специалист, в 2014 году выигравший с командой Германии чемпионат мира. Лёв отметил, что его план на игру полностью удался, так как немцы, как и задумывали, завладели инициативой с первых же минут. Главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио заявил, что его футболисты заслужили большего, чем поражение 1:4. "Мы могли бы забить еще два гола, это точно. Но соперник выиграл матч справедливо, это нужно признать", - сказал он. Осорио остался доволен уровнем организации Кубка конфедераций в России. "Все объекты, в том числе стадионы, были прекрасны, поля здесь в прекрасном состоянии, хорошо поддерживали команды российские болельщики. Уверен, что чемпионат мира в России пройдет великолепно", - констатировал он. Лёв согласился с мексиканским коллегой. "Для нас были созданы лучшие условия и в Сочи, и в Казани. Все в прекрасном состоянии, замечательные стадионы, и у нас не было никаких проблем с поездками - с логистикой все было хорошо", - сказал немецкий тренер.

Смотрите также Эрнандес: любой футболист сборной России сможет играть в сильнейших клубах Европы

"Дело в силе, молодости, скорости" Финалисты Кубка конфедераций уже играли между собой на групповом этапе турнира, тот матч, прошедший в Казани 22 июня, завершился вничью - 1:1. Леон Горецка, признанный лучшим игроком полуфинальной встречи с мексиканцами, считает, что немцы тогда вполне могли победить чилийцев. "Во втором тайме мы чувствовали, что можем взять верх, теперь нам представилась возможность доказать, что мы сильнее. Сборная Чили - команда мирового класса, но мы все приехали сюда, чтобы играть против таких сильных соперников", - сказал полузащитник. Горецка и 21-летний Тимо Вернер - лучшие бомбардиры нынешнего розыгрыша Кубка конфедераций, в их активе по три гола. Говоря о матче с командой Мексики, Вернер отметил отличную игу сборной Германии в первые 10 минут. "Вся команда сыграла хорошо", - сказал он. Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа уверен, что крупное поражение в Сочи не введет команду в депрессию. "Два гола в начале все определили, немцы давили на первых минутах, это очень сильная команда, но мы не опустили руки и продолжили сопротивление. Мы всегда стараемся биться до конца, быть мужественными, так что, думаю, дело было не в нашей слабости, а в их силе, молодости, скорости. Не думаю, что это поражение скажется на нас или введет в смятение, мы все-таки играли против чемпионов мира", - заявил 31-летний голкипер. "Сборная Мексики постарается добиться победы в матче за третье место, - сказал, в свою очередь, мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес. - Нам не нужно расстраиваться по поводу проигрыша команде Германии, нужно идти дальше". "Я бы не стал связывать наше поражение с усталостью, просто это футбол, такое происходит", - добавил 29-летний форвард. Именно команда Мексики не пустила в плей-офф Кубка конфедераций сборную России, победив ее в третьем туре группового этапа со счетом 2:1. Эрнандес уважительно отозвался о российских игроках. "Любой из футболистов сборной России может играть в лучших европейских клубах. Клубы из России выступают в Лиге чемпионов, и это уже говорит о том, что они конкурентоспособны", - сказал нападающий, на клубном уровне играющий за немецкий "Байер".

Смотрите также Осорио: сборная Германии заслужила победу в полуфинале Кубка конфедераций