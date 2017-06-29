о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
30 июня, 00:33
Эрнандес: любой футболист сборной России сможет играть в сильнейших клубах Европы
Артем Коротаев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
Нападающий сборной Мексики считает, что клубы из России конкурентоспособны на европейской арене

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной России по футболу обладают достаточным уровнем мастерства, чтобы выступать в самых сильных европейских клубах. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес после полуфинального матча Кубка конфедераций в Сочи.

В четверг сборная Германии обыграла команду Мексики (4:1) и вышла в финал турнира. Сборная России заняла в отборочной группе Кубка конфедераций третье место и не смогла выйти в плей-офф.

Смотрите также
Очоа: два быстрых гола стали определяющими в матче против сборной Германии

"Я считаю, что сборная России - сильная команда, которая попала в сложную группу, но любой из ее футболистов может играть в лучших европейских клубах. Клубы из России играют в Лиге чемпионов, и это уже говорит о том, что они конкурентоспособны", - сказал Эрнандес.

В матче за бронзу Кубка конфедераций сборная Мексики сыграет с португальцами в Москве.

"Сборная Мексики постарается добиться победы в матче за третье место. Нам не нужно расстраиваться по поводу проигрыша команде Германии, нужно идти дальше. Я бы не стал связывать наше поражение с усталостью, просто это футбол, такое происходит", - добавил он.

Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Киммих: сборная Германии была подготовлена тактически к матчу с мексиканцами
30 июня, 00:37
Очоа: два быстрых гола стали определяющими в матче против сборной Германии
30 июня, 00:16
Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций
30 июня, 00:08
Горецка уверен, что сборная Германии сможет обыграть чилийцев в финале Кубка конфедераций
30 июня, 00:01
Лев: сборная Германии показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций
29 июня, 23:53
Вернер: сборная Германии отлично провела первую десятиминутку матча с мексиканцами
29 июня, 23:48
Осорио: сборная Германии заслужила победу в полуфинале Кубка конфедераций
29 июня, 23:27
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)