Эрнандес: любой футболист сборной России сможет играть в сильнейших клубах Европы

Нападающий сборной Мексики считает, что клубы из России конкурентоспособны на европейской арене

В четверг сборная Германии обыграла команду Мексики (4:1) и вышла в финал турнира. Сборная России заняла в отборочной группе Кубка конфедераций третье место и не смогла выйти в плей-офф.

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной России по футболу обладают достаточным уровнем мастерства, чтобы выступать в самых сильных европейских клубах. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес после полуфинального матча Кубка конфедераций в Сочи.

"Я считаю, что сборная России - сильная команда, которая попала в сложную группу, но любой из ее футболистов может играть в лучших европейских клубах. Клубы из России играют в Лиге чемпионов, и это уже говорит о том, что они конкурентоспособны", - сказал Эрнандес.

В матче за бронзу Кубка конфедераций сборная Мексики сыграет с португальцами в Москве.

"Сборная Мексики постарается добиться победы в матче за третье место. Нам не нужно расстраиваться по поводу проигрыша команде Германии, нужно идти дальше. Я бы не стал связывать наше поражение с усталостью, просто это футбол, такое происходит", - добавил он.

Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля.