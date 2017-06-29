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30 июня, 00:16
Очоа: два быстрых гола стали определяющими в матче против сборной Германии
Сергей Фадеичев/ТАСС
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Вратарь мексиканской команды заявил, что поражение в полуфинале Кубка конфедераций не скажется на футболистах

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Два быстрых гола, которые забила сборная Германии по футболу, стали определяющими в полуфинальной встрече Кубка конфедераций против команды Мексики. Об этом журналистам рассказал голкипер мексиканской команды Гильермо Очоа.

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Сборная Германии в Сочи обыграла команду Мексики со счетом 4:1. Немцы вели в счете с разницей в два мяча к восьмой минуте встречи после дубля Леона Горецки.

"Два гола в начале все определили, немцы давили на первых минутах, это очень сильная команда, но мы не опустили руки и продолжили сопротивление. Мы всегда стараемся биться до конца, быть мужественными. Думаю, что дело было не в нашей слабости, а в их силе, молодости, скорости. Не думаю, что это поражение скажется на нас или введет в смятение, мы все-таки играли против чемпионов мира", - сказал Очоа.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая накануне в серии пенальти победила португальцев. На групповом этапе турнира соперники сыграли вничью - 1:1.

Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

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