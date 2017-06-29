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30 июня, 00:08
Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций
Артем Коротаев/ТАСС
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По словам тренера, сборная Германии отлично чувствовала себя в Сочи, где готовилась к полуфиналу четыре дня

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций в России, команда отлично себя чувствовала. Об этом он заявил журналистам после полуфинального матча с мексиканцами (4:1), который прошел в Сочи.

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"Мы очень довольны. Организация была великолепной, все прекрасно функционировало, для нас были созданы лучшие условия здесь [в Сочи] и в Казани, на тренировочной базе. Все в прекрасном состоянии, замечательный стадион, у нас не было никаких проблем с нашими поездками, с логистикой было хорошо", - сказал Лев.

По его словам, сборная Германии отлично чувствовала себя в Сочи, где готовилась к полуфиналу четыре дня. "Мы чувствовали себя здесь просто прекрасно", - отметил тренер.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили. Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

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