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Горецка уверен, что сборная Германии сможет обыграть чилийцев в финале Кубка конфедераций
Сергей Фадеичев/ТАСС
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Полузащитник немецкой команды рад, что в финале турнира сыграет против чилийцев

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии Леон Горецка считает, что немецкой команде будет по силам одолеть чилийцев в финале Кубка конфедераций. Об этом футболист заявил журналистам после полуфинального матча с мексиканцами (4:1).

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"Я очень рад, что мы играем против сборной Чили. Во втором тайме чувствовали, что можем одержать верх над соперником, теперь мы можем еще раз это доказать. Команда Чили является сборной мирового класса, мы все оказались на этом турнире, чтобы с такими соперниками мериться силами. Мы сделаем все необходимое", - сказал полузащитник.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая накануне в серии пенальти победила португальцев. На групповом этапе турнира соперники сыграли вничью - 1:1.

Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

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