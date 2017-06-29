Лев: сборная Германии показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Молодая сборная Германии по футболу показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций, разгромив сильную команду Мексики. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.
Сборная Германии выиграла со счетом 4:1. Встреча прошла в Сочи.
"Нужно сказать комплимент нашим молодым игрокам. Мы этого хотели, но до турнира было непросто это предсказать [выйти в финал]. Сегодня мы показали грандиозный результат, - сказал немецкий тренер. - Это была невероятно интенсивная игра, сборная Мексики - отличная команда, она очень хорошо владеет мячом ".
По словам Лева, ему понравилось, что его команда завладела инициативой в самом начале матча. "Мексиканцы любят навязывать свою игру, и мы решили, что нужно доминировать в начале матча. И в первые 15-20 минут это превосходно удалось, мы забили два гола", - отметил специалист.
Тренер ждет непростой игры в финале турнира против команды Чили. "Все наши игроки выложились сегодня, потратили силы. Надеюсь, мы сможем показать против Чили то, что показывали в предыдущих матчах на этом турнире", - резюмировал Лев.
Немецкий специалист отметил, что молодая сборная Германии по футболу получила колоссальный опыт на Кубке конфедераций в России и "выросла" по ходу турнира.
"Команда на этом турнире многому научилась, это был огромный опыт. Безусловно, команда выросла, - сказал он после полуфинала с мексиканцами (4:1). - Эта молодая команда начала приобретать важный опыт на турнире под эгидой ФИФА, это имеет огромное значение. Я думаю этот опыт команда и отдельные игроки будут использовать, это им поможет в следующие годы на крупных турнирах".
По его словам, на Кубке конфедераций была проделана огромная работа, а игроки продемонстрировали большую дисциплину. "Команда боролась за каждый мяч, за победу - и победила. За эти недели мы действительно стали командой, это очень важно. Игрок - "голодные", они хотели попасть в национальную сборную, они очень рады выступать здесь", - отметил тренер.
Он выразил надежду, что ряд игроков состава, выступавшего на Кубке конфедераций, попадет в число претендентов на участие в чемпионате мира, который в следующем году также пройдет в России.
В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая накануне в серии пенальти победила португальцев. Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.