о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
29 июня, 23:53
Лев: сборная Германии показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций
Сергей Фадеичев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
В матче 1/2 финала турнира немецкие футболисты победила мексиканцев со счетом 4:1

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Молодая сборная Германии по футболу показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций, разгромив сильную команду Мексики. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.

Сборная Германии выиграла со счетом 4:1. Встреча прошла в Сочи.

Смотрите также
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций

"Нужно сказать комплимент нашим молодым игрокам. Мы этого хотели, но до турнира было непросто это предсказать [выйти в финал]. Сегодня мы показали грандиозный результат, - сказал немецкий тренер. - Это была невероятно интенсивная игра, сборная Мексики - отличная команда, она очень хорошо владеет мячом ".

По словам Лева, ему понравилось, что его команда завладела инициативой в самом начале матча. "Мексиканцы любят навязывать свою игру, и мы решили, что нужно доминировать в начале матча. И в первые 15-20 минут это превосходно удалось, мы забили два гола", - отметил специалист.

Тренер ждет непростой игры в финале турнира против команды Чили. "Все наши игроки выложились сегодня, потратили силы. Надеюсь, мы сможем показать против Чили то, что показывали в предыдущих матчах на этом турнире", - резюмировал Лев.

Немецкий специалист отметил, что молодая сборная Германии по футболу получила колоссальный опыт на Кубке конфедераций в России и "выросла" по ходу турнира.

Смотрите также
Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций

"Команда на этом турнире многому научилась, это был огромный опыт. Безусловно, команда выросла, - сказал он после полуфинала с мексиканцами (4:1). - Эта молодая команда начала приобретать важный опыт на турнире под эгидой ФИФА, это имеет огромное значение. Я думаю этот опыт команда и отдельные игроки будут использовать, это им поможет в следующие годы на крупных турнирах".

По его словам, на Кубке конфедераций была проделана огромная работа, а игроки продемонстрировали большую дисциплину. "Команда боролась за каждый мяч, за победу - и победила. За эти недели мы действительно стали командой, это очень важно. Игрок - "голодные", они хотели попасть в национальную сборную, они очень рады выступать здесь", - отметил тренер.

Он выразил надежду, что ряд игроков состава, выступавшего на Кубке конфедераций, попадет в число претендентов на участие в чемпионате мира, который в следующем году также пройдет в России.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая накануне в серии пенальти победила португальцев. Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Киммих: сборная Германии была подготовлена тактически к матчу с мексиканцами
30 июня, 00:37
Эрнандес: любой футболист сборной России сможет играть в сильнейших клубах Европы
30 июня, 00:33
Очоа: два быстрых гола стали определяющими в матче против сборной Германии
30 июня, 00:16
Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций
30 июня, 00:08
Горецка уверен, что сборная Германии сможет обыграть чилийцев в финале Кубка конфедераций
30 июня, 00:01
Вернер: сборная Германии отлично провела первую десятиминутку матча с мексиканцами
29 июня, 23:48
Осорио: сборная Германии заслужила победу в полуфинале Кубка конфедераций
29 июня, 23:27
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)