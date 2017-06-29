Лев: сборная Германии показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций

В матче 1/2 финала турнира немецкие футболисты победила мексиканцев со счетом 4:1

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Молодая сборная Германии по футболу показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций, разгромив сильную команду Мексики. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.

"Нужно сказать комплимент нашим молодым игрокам. Мы этого хотели, но до турнира было непросто это предсказать [выйти в финал]. Сегодня мы показали грандиозный результат, - сказал немецкий тренер. - Это была невероятно интенсивная игра, сборная Мексики - отличная команда, она очень хорошо владеет мячом ".

По словам Лева, ему понравилось, что его команда завладела инициативой в самом начале матча. "Мексиканцы любят навязывать свою игру, и мы решили, что нужно доминировать в начале матча. И в первые 15-20 минут это превосходно удалось, мы забили два гола", - отметил специалист.

Тренер ждет непростой игры в финале турнира против команды Чили. "Все наши игроки выложились сегодня, потратили силы. Надеюсь, мы сможем показать против Чили то, что показывали в предыдущих матчах на этом турнире", - резюмировал Лев.

Немецкий специалист отметил, что молодая сборная Германии по футболу получила колоссальный опыт на Кубке конфедераций в России и "выросла" по ходу турнира.